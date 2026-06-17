Ariane 6-Start: Der Mann, der den Start stoppen kann

Die Ariane 6 soll 36 Satelliten für Amazons Satelliteninternet-Netz Leo ins All bringen. Axel Sergues, Chief of Operations beim französischen Raumfahrtzentrum CNES, ist der Mann, der im Zweifel den gesamten Start stoppen kann. Seine Stimme begleitet den Countdown und entscheidet über einen Startabbruch. Als er noch jung war, hat er Raketenstarts schon von der Schule aus gesehen. Heute läuft er im Kontrollraum alle Fäden zusammen und ist für den Countdown verantwortlich. Seine wichtigste Aufgabe ist, sicherzustellen, dass die Rakete nicht gefährlich ist – um Menschen und Güter in Französisch-Guayana zu schützen.

Heute wird es ernst für Europas neue Schwerlastrakete. Die Ariane 6 soll 36 Satelliten für Amazons Satelliten internet-Netz Leo ins All bringen. So viel Gewicht hat eine Ariane-Rakete noch nie transportiert.

BILD traf den Mann, der im Zweifel den gesamten Start stoppt: Axel Sergues (39), Chief of Operations beim französischen Raumfahrtzentrum CNES. Bei ihm laufen im Kontrollraum alle Fäden zusammen. Seine Stimme begleitet den Countdown. Wenn etwas nicht stimmt, sagt er: „No-Go.

" Als wir jung waren, haben wir Raketenstarts schon von der Schule aus gesehen, sagt er. Sergues ging für sein Studium aus Französisch-Guayana weg, wurde IT-Ingenieur, arbeitete zunächst in der Telekommunikation – und nutzte später die Chance, an denKourou zurückzukehren. Heute laufen bei ihm alle entscheidenden Informationen zusammen: Wetter, Technik, Sicherheit, Flugbahn und Bodenanlagen. Sergues: „Wir sind für den Countdown verantwortlich.

Wenn es ein Problem gibt, geben wir No-Go.

" Der eigentliche Countdown beginnt für Sergues rund zehn Stunden vor dem Start. Dann werden Systeme geprüft, Wetterdaten ausgewertet und die Rakete für das Betanken vorbereitet. Auch die Satelliten werden noch einmal kontrolliert. Im Kontrollraum überwachen mehrere Teams die Mission.

Für Sergues steht dabei vor allem die Sicherheit im Mittelpunkt. Er sagt: „Meine wichtigste Aufgabe ist, sicherzustellen, dass die Rakete nicht gefährlich ist – um Menschen und Güter in Französisch-Guayana zu schützen.

" Die Sekunden vor dem Start beschreibt Sergues so: „Es ist angespannt, aber es ist eine gute Anspannung. Alle sind gut vorbereitet.

" Einen Startabbruch hat Sergues bereits erlebt. Beim Vega-Start VV23 musste er den Start abbrechen. Erst zwei Tage später konnte die Rakete hochgehen. Damals gab es Probleme mit der Startanlage.

"Das ist keine große Sache. Wir vertrauen unseren Systemen," sagt er. Für Zuschauer ist das Abheben der Höhepunkt. Im Kontrollraum beginnt dann die nächste Phase.

Die Teams verfolgen Flugbahn, Telemetrie, Boostertrennung und später das Aussetzen der Satelliten. An Bord befinden sich diesmal 36 Satelliten für Amazons Satelliteninternet-Netz Leo. Sergues sagt: „Wir verfolgen die Rakete vom Lift-off bis zum Ende der Mission.





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