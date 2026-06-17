Ariane 6 startet erfolgreich mit 36 Amazon-Satelliten ins All

Die europäische Trägerrakete Ariane 6 ist nach leichter Verzögerung gestartet und bringt 36 Satelliten für Amazon in den Orbit. Die Mission ist ein wichtiger Test für Europas neue Schwerlastrakete.

Nach einer leichten Verzögerung ist die europäische Trägerrakete Ariane 6 am Nachmittag vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou, Französisch-Guayana, gestartet. An Bord befinden sich 36 Satelliten für den US-Konzern Amazon.

Die Mission gilt als wichtiger Belastungstest für Europas neue Schwerlastrakete, die künftig kommerzielle und öffentliche Satelliten ins All befördern soll. Die Ariane 6 ist das Nachfolgemodell der Ariane 5, die von 1996 bis 2023 im Einsatz war. Sie hob erstmals im Sommer 2024 ab und ist nach Angaben der europäischen Raumfahrtagentur ESA deutlich günstiger als ihre Vorgängerin. Der Start erfolgte in der starken Ariane-64-Version mit vier neuen P160C-Feststoffboostern.

Diese Booster verleihen der Rakete zusätzlichen Schub, um schwere Nutzlasten in den Orbit zu bringen. Die Rakete ist etwa 62 Meter hoch und wiegt beim Abheben rund 860 Tonnen. Die Entwicklung der Ariane 6 dauerte mehrere Jahre und kostete etwa vier Milliarden Euro, an denen sich insgesamt ein Dutzend europäischer Länder beteiligten. Deutschland ist nach Frankreich der zweitwichtigste Geldgeber und trägt rund 20 Prozent der Kosten.

Die Oberstufe der Rakete wurde in Bremen montiert, die Tanks der Oberstufe und Teile des Triebwerks kommen aus Augsburg beziehungsweise Ottobrunn. Das Vinci-Triebwerk, das für die präzise Aussetzung der Satelliten verantwortlich ist, wurde in Lampoldshausen in Baden-Württemberg getestet. Die Mission ist ein entscheidender Schritt für die europäische Raumfahrt, denn sie muss nicht nur beweisen, dass die Rakete eine hohe Nutzlast transportieren kann, sondern auch, dass sie die Konstellationssatelliten von Amazon präzise in der Erdumlaufbahn absetzt.

Der Wettbewerb im All ist hart, und Ariane soll die europäische Alternative zu Konkurrenten wie Elon Musks SpaceX sein. Amazon plant mit seinem Project Kuiper ein Netzwerk von tausenden Satelliten, um weltweit Breitbandinternet bereitzustellen. Die 36 Satelliten an Bord der Ariane 6 sind die ersten einer Serie, die in den kommenden Jahren ins All gebracht werden sollen. Die Rakete wird die Satelliten in einer Höhe von etwa 600 Kilometern aussetzen.

Die gesamte Mission bis zur Trennung der letzten Satelliten dauert knapp zwei Stunden. Der Weltraumbahnhof in Kourou erstreckt sich über eine Fläche so groß wie Hamburg. Mit jedem Tag vor dem Start erhöht das französische Militär seine Präsenz. Wer auf das Gelände und damit ganz nah an die Rakete will, durchläuft vorher langwierige Sicherheitschecks, passiert immer wieder Kontrollen.

Stacheldraht zieht sich entlang der Zäune um das europäische Tor zum All. Der Start der Ariane 6 ist nicht nur ein technischer Erfolg, sondern auch ein Symbol für die europäische Zusammenarbeit in der Raumfahrt. Die Rakete soll in den kommenden Jahren regelmäßig Satelliten starten und so die Unabhängigkeit Europas im All sichern. Die ESA hofft, mit der Ariane 6 etwa 10 bis 12 Starts pro Jahr zu erreichen.

Der heutige Start war der zweite Flug der Ariane 6 und der erste mit einer kommerziellen Nutzlast. Die ersten Flüge der Rakete waren von technischen Problemen und Verzögerungen geplagt. Doch nun scheint die Rakete einsatzbereit. Die beteiligten Ingenieure und Techniker sind erleichtert, dass alles nach Plan verlief.

Der nächste Start der Ariane 6 ist bereits für das zweite Halbjahr 2025 geplant. Dann sollen erneut Satelliten für Amazon an Bord sein. Die Zukunft der europäischen Raumfahrt hängt maßgeblich vom Erfolg der Ariane 6 ab. Mit ihr will Europa im Wettlauf um die kommerzielle Satelliteninfrastruktur mithalten und eine zuverlässige, kosteneffiziente Trägerrakete bieten.

Der Start von Kourou aus ist auch strategisch wichtig, da der Weltraumbahnhof nahe am Äquator liegt und so die Erdrotation optimal genutzt werden kann. Die Ariane 6 ist in zwei Versionen erhältlich: der Ariane 62 mit zwei Boostern und der stärkeren Ariane 64 mit vier Boostern. Die heutige Mission nutzte die leistungsstärkere Version, um die 36 Satelliten zu transportieren. Jeder Satellit wiegt etwa 600 Kilogramm, zusammen ergibt das eine Nutzlast von rund 21 Tonnen.

Die Rakete kann in der stärksten Konfiguration bis zu 11,5 Tonnen in den geostationären Transferorbit bringen. Die Booster sind wiederverwendbar? Nein, die Booster der Ariane 6 sind nicht wiederverwendbar, anders als bei SpaceX. Das ist ein Kostenpunkt, den die ESA in Kauf nimmt, um die Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Die Triebwerke der Rakete werden in Europa gefertigt, vor allem in Frankreich und Deutschland. Die Ariane 6 ist das Ergebnis jahrelanger Entwicklungsarbeit und soll die europäische Raumfahrt für die nächsten Jahrzehnte sichern. Der heutige Start war ein voller Erfolg und ein wichtiger Meilenstein für Europa





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