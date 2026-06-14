Ariel Hukporti: Dritter deutscher NBA-Champion und bereit für die Nationalmannschaft

Ariel Hukporti krönt sich mit den New York Knicks zum NBA-Champion und spricht über seine Rolle im Team und die ausstehende Berufung in die deutsche Nationalmannschaft.

Ariel Hukporti ist der dritte Deutsche, der sich NBA -Champion nennen darf. Der 24-jährige Center der New York Knicks krönte sich am Samstagabend (Ortszeit) mit seinem Team zum Meister der nordamerikanischen Basketball -Liga.

In der Finalserie gegen die San Antonio Spurs setzten sich die Knicks mit 4:1 durch - der erste Titel für die Franchise aus dem Big Apple seit 53 Jahren. Hukporti kam in den Playoffs auf zehn Kurzeinsätze mit durchschnittlich 1,7 Punkten und 3,2 Rebounds pro Spiel. Seine Rolle war die eines Reservisten, der in entscheidenden Momenten nicht auf dem Parkett stand, aber dennoch seinen Beitrag leistete. Nach dem Schlusspfiff in Texas zeigte sich der gebürtige Stralsunder überglücklich.

'Es ist unglaublich, ich kann es noch gar nicht richtig fassen', sagte er der Bild-Zeitung. Vor allem der Weg dorthin macht den Erfolg für ihn besonders: '29 Mannschaften haben mich ignoriert - nur die Knicks haben an mich geglaubt. Als die Chance kam, habe ich sie genutzt. Und jetzt sind wir gemeinsam die Nummer 1.

' Hukporti reiht sich damit in die Liste deutscher NBA-Champions ein. Dirk Nowitzki führte die Dallas Mavericks 2011 als unumstrittener Star und Finals-MVP zum Titel. Isaiah Hartenstein war in der vergangenen Saison Stammspieler beim Titelgewinn der Oklahoma City Thunder. Hukporti hingegen kam als Ergänzungsspieler aus der zweiten oder dritten Reihe.

Seine Karriere verlief ungewöhnlich: Mit 18 Jahren verließ er Ludwigsburg in Richtung Litauen, spielte später in der starken australischen Liga für Melbourne United und wurde 2024 von den New York Knicks verpflichtet - zunächst für deren Farmteam Westchester Knicks. Der Durchbruch gelang ihm in der laufenden Saison, als er sich einen Platz im NBA-Kader erkämpfte.

Nun hält er die Trophäe in den Händen, und das nach einer Saison, in der die Knicks mit dem jungen NBA Cup bereits einen ersten Titel gewonnen hatten. Trotz seines Erfolgs in der NBA wartet Hukporti noch immer auf eine Berufung in die deutsche Nationalmannschaft.

'Ich würde schon für Deutschland spielen, so ist es nicht. Aber ich warte auf den Anruf. Mehr braucht es nicht. Wenn der Anruf kommt, bin ich bereit', sagte er und richtete eine klare Botschaft an Bundestrainer Álex Mumbrú: 'Herr Bundestrainer, wenn Sie mich rufen, bin ich da.

' Hukporti, der über einen deutschen und einen togolesischen Hintergrund verfügt, könnte die ohnehin starke deutsche Auswahl weiter verstärken. Die Nationalmannschaft hatte zuletzt mit Platz drei bei der WM 2023 in Asien für Furore gesorgt und verfügt mit Spielern wie Dennis Schröder und Franz Wagner über herausragende Talente. Hukportis Vielseitigkeit als großer Center mit gutem Wurf und Athletik könnte eine wertvolle Ergänzung sein. Noch steht der Anruf aus, aber Hukporti ist zuversichtlich: 'Ich habe gezeigt, was ich kann.

Jetzt liegt es an den Verantwortlichen.

' Nach dem Titelgewinn steht für Hukporti erst einmal Feiern an. 'Sobald wir in New York landen, geht es direkt in die Stadt', kündigte er an. Die Vorfreude auf die Meisterfeier ist riesig. Die Knicks haben nach über fünf Jahrzehnten ihre Durststrecke beendet und werden von den Fans frenetisch gefeiert.

Hukporti will sich diesen Moment mit seinen Teamkollegen nicht entgehen lassen, verspricht aber auch, die Feierlichkeiten nicht übertreiben zu müssen: 'Es wird eine lange Nacht, aber morgen müssen wir schon wieder an die Arbeit denken.

' Denn die nächste Saison beginnt bereits in wenigen Monaten, und die Knicks werden als Titelverteidiger in die Spielzeit starten. Hukporti hat sich mit seinem Team einen Traum erfüllt und wird nun alles daransetzen, seinen Platz in der NBA zu festigen - egal ob in der Nationalmannschaft oder im Klub. Die Basketball-Welt blickt gespannt auf den nächsten Schritt des 2,13-Meter-Riesen aus Stralsund





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