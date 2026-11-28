Der Ex als Experte: Giuliano Hediger, mit dem 'Bachelorette' Ariel eine Tochter hat, nimmt die TV-Verehrer des Rotschopfs unter die Lupe.

hat sich die aktuelle Schweizer Staffel von "Die Bachelorette" vorgenommen und dabei vor allem die männliche Konkurrenz kritisch unter die Lupe genommen. Schließlich ist es mit niemand Geringeres als seine Ex-Partnerin und die Mutter seiner Tochter, die in der Datingshow derzeit die Rosen verteilt.

Während sie im Fernsehen nach einem neuen Mann an ihrer Seite sucht, teilt der Realitystar nun in einemzwar durchweg lobende Worte, doch bei den Bewerbern wittert er gleich an mehreren Fronten Probleme, die einer ernsthaften Beziehung auf Dauer im Weg stehen könnten. Besonders schlecht schneiden Chyna und Mario in seinem Urteil ab: Während Chynas Verhalten auf ihn durchkalkuliert wirkt, kauft er Mario dessen Auftreten vor der Kamera schlicht nicht ab.nach eigener Aussage vom ersten Moment an das Gefühl, dass jeder Schritt genau durchdacht sei – für ihn sei "Die Bachelorette" daher schlicht das falsche Format.

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Mit Mario wiederum verbindet ihn sogar eine gemeinsame Vergangenheit, denn die beiden standen früher zusammen auf dem Fußballplatz, wobei"Der war ein ganz anderer Mensch und der spielt richtig was bei Bachelorette. Also der spielt wirklich eine richtige Rolle und das feier ich gar nicht, wenn du nicht authentisch bist" , stellte er in seinem Video unmissverständlich klar. Auch die übrigen Männer bekamen ihr Fett weg: Karim sei zwar ruhig, erwachsen und stilsicher, lasse aber die nötige Würze vermissen.