Arm plant eigenen Chip - Meta als erster Kunde

Arm, bisher nur Lizenznehmer für Chipdesigns, plant den Launch eines eigenen Chips in diesem Sommer mit Meta als erstem Kunden. Dies könnte das Kräfteverhältnis in der Halbleiterindustrie verändern.

Arm , der bisher seine Chipdesigns lizenziert und keine eigenen Chips verkauft, steht möglicherweise vor einem großen strategischen Wandel. Wie die Financial Times unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, plant der Chipentwickler, bereits in diesem Sommer einen neuen Chip auf den Markt zu bringen. Der erste Kunde soll der Facebook-Mutterkonzern Meta Platforms sein.

Damit würde Arm in direkte Konkurrenz zu seinen Kunden wie NVIDIA und QUALCOMM treten und könnte so auch Auswirkungen auf das Kräfteverhältnis in der Halbleiterindustrie haben.Der neue Arm-Chip soll laut den mit den Plänen vertrauten Personen eine Zentraleinheit für große Rechenzentren sein und auf einer Basis basieren, die für Kunden angepasst werden kann. Die Produktion der Chips soll an einen Hersteller wie TSMC ausgelagert werden. Die Umstellung des Unternehmens auf die Entwicklung eigener Chips dürfte laut den mit den Plänen des Unternehmens vertrauten Personen Teil des Plans des SoftBank-Gründers und Vorsitzenden Masayoshi Son sein, in die KI-Chipproduktion einzusteigen. Arm, das 2023 an die Börse ging, wird mehrheitlich von der japanischen SoftBank Group kontrolliert. Arm, SoftBank und Meta lehnten laut FT eine Stellungnahme ab.Anleger scheinen die Auswirkungen einer möglichen Verlagerung von Arm in den Wettbewerb mit seinen größten Kunden und die Auswirkungen auf das Lizenzgeschäft als positiv zu bewerten. Die American Depository Receipts von Arm stiegen am Donnerstag an der US-Techbörse NASDAQ letztlich um 6,06 Prozent auf 164,83 US-Dollar.Am Freitag geht es im vorbörslichen Handel zeitweise um 1,68 Prozent auf 167,60 US-Dollar hoch. Seit Jahresbeginn haben die Anteilsscheine des Chipentwicklers bereits um rund 34 Prozent zugelegt.





