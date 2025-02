Armand Duplantis setzt Maß beim ISTAF Indoor

Armand Duplantis stellt beim ISTAF Indoor in Berlin neuen Meeting-Rekord auf und dominiert die Konkurrenz im Stabhochsprung.

Armand Duplantis hat mit einem beeindruckenden Auftritt beim ISTAF Indoor in Berlin die Stabhochsprung -Saison eröffnet. Der schwedische Superstar überzeugte mit einer Höhe von 6,10 Metern und stellte damit einen neuen Meeting-Rekord auf. Duplantis verbesserte damit den bisherigen Rekord von 6,06 Metern, den er im Vorjahr selbst aufgestellt hatte.

Obwohl er zwei Versuche über 6,27 Meter verpasste und damit seinen Weltrekord von 6,26 Meter aus dem vergangenen August nicht knacken konnte, zeigte Duplantis seine dominante Stellung im Stabhochsprung. Hinter dem skandinavischen Superstar erreichte der Grieche Emmanouil Karalis mit 5,94 Metern den zweiten Platz. Die Plätze drei und vier belegten Oleg Zernikel aus Landau und Bo Kanda Lita Baehre aus Düsseldorf mit je 5,70 Metern. Torben Blech aus Leverkusen kam mit 5,55 Metern auf den sechsten Platz.Der Saisonhöhepunkt für Duplantis ist die Weltmeisterschaft in Tokio vom 13. bis 21. September. Dort geht er nach seinen Erfolgen bei den Weltmeisterschaften 2022 in Eugene und 2023 in Budapest nach seiner dritten Goldmedaille





