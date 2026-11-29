Emilia hat nur einen großen Wunsch: Die Siebenjährige aus „Armes Deutschland“ möchte endlich ihren leiblichen Vater kennenlernen. Doch der blockt bislang jeden Kontaktversuch ab – nun wagt das Mädchen selbst einen emotionalen Schritt.

Emilia hat nur einen großen Wunsch: Die Siebenjährige aus „Armes Deutschland“ möchte endlich ihren leiblichen Vater kennenlernen. Doch der blockt bislang jeden Kontaktversuch ab – nun wagt das Mädchen selbst einen emotionalen Schritt.

“ begleitet Familien, die unter schwierigen finanziellen Bedingungen leben. Dabei stehen insbesondere die jüngsten Familienmitglieder mit ihren Sorgen, Hoffnungen und Zukunftsträumen im Mittelpunkt. Doch nicht immer sind es materielle Dinge, nach denen sich die Kinder sehnen. Das zeigt auch die bewegende Geschichte von Emilia in einer neuen Folge der Sendung.

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Die siebenjährige Emilia lebt mit ihrer alleinerziehenden Mutter Jessika in einfachen Verhältnissen in Hürth bei Köln. Ihr leiblicher Vater spielt in ihrem bisherigen Leben keine aktive Rolle. Der Kontakt zu ihm brach bereits ab, als Emilia noch ein Baby war. Doch mittlerweile ist das Mädchen in einem Alter, in dem es seinen Papa gerne kennenlernen möchte.