Armhaltung bei Blutdruckmessungen kann Messergebnis beeinflussen

Eine Studie der Johns-Hopkins-Universität zeigt, dass die Armhaltung das Messergebnis bei Blutdruckmessungen beeinflussen kann. Die Forscher verglichen Blutdruckmessungen mit korrekt abgestütztem Arm auf Herzhöhe und mit verschiedenen Fehlhaltungen.

Eine Studie der Johns-Hopkins-Universität zeigt, dass die Armhaltung das Messergebnis bei Blutdruck messungen beeinflussen kann. Die Forscher verglichen Blutdruck messungen mit korrekt abgestütztem Arm auf Herzhöhe und mit verschiedenen Fehlhaltungen.

Die Ergebnisse zeigen, dass bereits kleine Fehler bei der Messung die Werte deutlich verändern können. Die Studienautoren empfehlen, den Oberarm während der Messung auf Herzhöhe abzustützen. Diese Empfehlung findet sich auch in den Leitlinien der American Heart Association und der European Society of Hypertension. Neben der Armhaltung spielt auch die passende Manschette eine wichtige Rolle.

Eine zu kleine Manschette an einem kräftigen Arm kann den Blutdruck überschätzen, eine zu große Manschette an einem schmalen Arm ihn unterschätzen. Allgemeinmediziner Michael Feld weist darauf hin, dass es auch zwischen rechtem und linkem Arm Unterschiede geben kann. In Arztpraxen wird deshalb zunächst an beiden Armen gemessen. Bei späteren Kontrollen sollte man immer denselben Arm nehmen





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