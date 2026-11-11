Armin Laschet zu Merz Aigner und Kanzlerkandidatur 2021

Armin Laschet reagiert auf Merz Aigner Unterstützung mit Humor zur 2021er Kandidatur. Er kritisiert Siegermentalität und erklärt seine Sicht auf aktuelle Politik.

Der ehemalige Kanzlerkandidat der CDU, Armin Laschet, hat in einem aktuellen Interview ein neues Licht auf seine politische Vergangenheit geworfen und gleichzeitig die aktuelle Lage der Union analysiert. Bei Sandra Maischberger blickte der 65-jährige Politiker entspannt und humorvoll auf den umstrittenen Wahlkampf des Jahres 2021 zurück. Dieser Diskurs wurde durch die jüngste Entwicklung ausgelöst, dass Bundeskanzler Friedrich Merz die Kandidatur von Ilse Aigner für das Bundespräsidentenamt unterstützt.

Reaktion auf Merz Entscheidung für Aigner

Armin Laschet distanzierte sich klar von der Vorstellung, dass die Nominierung von Ilse Aigner ein Wiedergutmachungsakt für das Jahr 2021 sei. In diesem Zeitraum hatte sich die CDU intern gegen ihn entschieden und die Kandidatur an Olaf Scholz übergeben, was als persönliches und politisches Ausscheren empfunden wurde. Laschet wies die Interpretation zurück, es gehe um eine Siegermentalität, die klärt, wer sich durchgesetzt hat. Stattdessen betonte er, dass solche Fragen nicht in dieser Art gelöst werden sollten.

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Er argumentierte, dass ein anderer Vorschlag der CDU für das höchste Staatsamt wahrscheinlich zu wochenlangen Konflikten geführt hätte. Dies wäre analog zu den internen Auseinandersetzungen während vergangener Kanzlerkandidaturen verlaufen. Aus dieser Perspektive betrachtet, sei es gut, dass die CDU die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner nun mit unterstütze. Damit vermeide man unnötige Querelen innerhalb der Koalition und nach außen hin.

Laschet über seine Tübinger Rede im Oktober

Das Interview diente auch als Anlass, auf Laschets Aufzeichnung vom 10. Oktober in Tübingen einzugehen. In diesem Clip, der vom Regionalsender RTF.1 gezeigt wurde, erinnerte er sich an seine gescheiterte Kanzlerkandidatur mit einem Augenzwinkern. Er scherzte darüber, dass es nicht erstrebenswert sei, in den schwierigen Tagen kurz vor der Wahl Bundeskanzler zu sein. Sein damals gezeigtes Lachen in der Ahrtal-Flutkatastrophe sei rechtzeitig erfolgt, sodass es nicht zu einem ähnlichen Image-Schaden kommen konnte.

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Laschet gab zu, dass die Atmosphäre in Tübingen im Kunstmuseum locker war. Dennoch bestätigte er, dass die politische Lage aktuell höchst kompliziert sei. Mit einem Scherz über die Bevölkerung, die Strafe in Form von Scholz und Merz bekommen habe, sorgte er im Publikum für Heiterkeit. Allerdings relativierte er diesen Witz sofort, als Maischberger nach seiner wahren Meinung fragte und andeutete, er sehe die Situation ernsthaft kritisch.

Einordnung der aktuellen politischen Schwierigkeiten

Trotz der humorvollen Fassade gestand Armin Laschet ein, dass die aktuelle Regierungsführung vor enormen Herausforderungen steht. Er betonte jedoch, dass die Position des Bundeskanzlers keine Amt sei, über das man traurig sein muss, wenn man es nicht innehat. Friedrich Merz habe momentan viele Schwierigkeiten, die jedoch nicht einzigartig für seine Person seien, so Laschets Analyse.

Ein neuer Kanzler würde exakt die gleichen Probleme bewältigen müssen, da die Weltlage bestimmt ist. Laschet wollte mit seinen Kommentaren ausdrücken, dass die Schwierigkeiten strukturell und global bedingt sind und nicht primär personell. Seine Bewertung spiegelt eine gewisse Distanz zur aktuellen Exekutive wider, bleibt aber innerhalb des Rahmens einer sachlichen Beobachtung der politischen Gegebenheiten.

Politische Auswirkungen und Zukunftsausblick

Die Unterstützung von Ilse Aigner durch Merz markiert einen wichtigen Schritt in der aktuellen CDU-Führung. Durch die Einbindung von Markus Söders Vorschlag wird die Einigkeit in der Union nach außen gestärkt. Laschets öffentliche Distanzierung von Rache-Gefühlen unterstreicht seinen Anspruch, über den aktuellen Kleinkrieg hinaus zu blicken. Seine Kommentare zeigen, dass er seine Rolle als old-school Unionist wahrnimmt, der strategisch denkt.

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Für die Öffentlichkeit bleibt die Frage, wie nachhaltig die Zusammenarbeit zwischen Merz und Söder sein wird. Laschets Einmischung in die Debatte um das Bundespräsidentenamt könnte als Versuch gewertet werden, den Ton anzugeben. Gleichzeitig signalisiert er, dass die Union bereit ist, institutionelle Stabilität über parteipolitische Egoismen zu stellen. Dies könnte langfristig die Glaubwürdigkeit der Partei stärken, sofern die innenpolitischen Probleme gelöst werden können.