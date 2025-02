Arminia Bielefeld hofft auf Unterstützung der Fans trotz schwieriger Situation

Der Stimmung bei Arminia Bielefeld ist angespannt. Nach drei enttäuschenden Heimspielen und einem Vorfall mit Kapitän Mael Corboz hofft Trainer Mitch Kniat auf die Unterstützung der Fans beim nächsten Heimspiel gegen Aue.

Arminia Bielefeld befindet sich in einer angespannten Situation. Nach drei enttäuschenden Heimspielen in Folge und einem Disput zwischen Mannschaftskapitän Mael Corboz und einigen Anhängern ist die Stimmung rund um den DSC belastet. \ Trainer Mitch Kniat geht aber davon aus, dass die Mannschaft am Samstag (14 Uhr) zu ihrem Drittliga -Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue vom Publikum mit offenen Armen empfangen wird.

„Ich weiß nicht, wie viele Spiele wir als Team zusammen in unserem Stadion hatten, aber wir wurden zu einhundert Prozent mit offenen Armen empfangen. Ich habe noch nie erlebt, dass die Mannschaft mit Pfiffen begrüßt wurde oder wir uns Gedanken machen müssen, dass die Stimmung negativ sein könnte“, sagte Kniat bei der Pressekonferenz am Donnerstag. „Jeder kommt auf die Alm und geht von einem geilen Spiel aus – so wie die Spieler und Trainer auch.“ Wie die Stimmung nach dem Spiel sein wird, hänge vom Verlauf der Partie ab. Auf die Frage, ob Arminia nach den jüngsten Heimspielen gegen die SpVgg. Unterhaching (3:3), Energie Cottbus (0:2) und Rot-Weiss Essen (1:2) am Samstag in Vorleistung gehen müsse, entgegnete der 39-Jährige: „In Vorleistung zu gehen, braucht, glaube ich, keiner. Wir wissen, was wir an unseren Fans haben. Die Situation war in der letzten Saison viel schwieriger und da waren die Fans zu hundert Prozent da.“ Dass die Anhänger zuletzt enttäuscht waren, könne er verstehen. Aber „im Endeffekt müssen wir ein gutes Spiel machen und dann ist alles wieder okay. Das ist relativ einfach erklärt.“\Ob auf der Alm vor dem Anpfiff tatsächlich alles wie gewohnt sein wird, bleibt abzuwarten. Immerhin hatte es gegen Cottbus und Essen heftige Pfiffe gegen Arminia gegeben, teilweise sogar schon während der ersten Spielhälfte. Nach der Pleite gegen RWE entlud sich der Frust sogar in „Kniat-raus“-Rufen. Dass Kapitän Mael Corboz DSC-Fans den Vogel und den Scheinwischer zeigte, hat die Stimmung zusätzlich angeheizt. Auch wenn der DSC anders als vor einem Jahr diesmal nicht in Abstiegsnöten steckt, ist die Lage wieder ernst. Arminia hinkt erneut den Ansprüchen, auch den eigenen, weit hinterher. Kniat aber geht davon aus, dass es möglich ist, die Anhänger wieder zu befriedigen: „Fans ticken immer gleich: Machst du ein gutes Spiel, reißt du die Fans mit. Machst du ein schlechtes Spiel, wird die Stimmung nicht gut sein.“ Um noch einmal in den Kreis der Aufstiegsanwärter zurückzukehren, brauchen die Bielefelder eine Erfolgsserie. Kniat glaubt, dass die möglich ist. „Wenn wir die Schwächephase am Wochenende beenden, dann haben wir sie meiner Meinung nach relativ kurz gehalten. Und wenn wir mit nur einer Schwächephase durch die Saison gehen, kann es für alles reichen.“\Relativ kurz gehalten? Aus ihren letzten sieben Spielen holten die Bielefelder gerade einmal fünf von 21 möglichen Punkten (ein Sieg, zwei Remis). Es darf also wohl eher von einer ganz schön ausgedehnten Serie gesprochen werden, die den DSC in den vergangenen gut zwei Monaten von Tabellenplatz drei auf Platz acht zurückgeworfen hat. Der Rückstand auf den Relegationsrang beträgt schon sieben Punkte. „Ich will gar nicht von Krise reden“, sagte Kniat. „Krise ist, wenn du auf dem Platz gar nichts hinbekommst. Das war in Sandhausen komplett anders.“ Der Coach und sein Team klammern sich an die zweifellos verbesserte Darbietung vom vergangenen Freitag in Baden-Württemberg. Am Ende hieß es dennoch 0:1 aus Sicht des DSC. Kniat: „Entscheidend wird sein, dass wir mindestens die Leistung vom Sandhausen-Spiel noch einmal abrufen. Dann mache ich mir wegen des Publikums gar keine Sorgen.“ Kniat und Corboz dürften am Samstag dennoch besonders kritisch beäugt werden. Der Coach und sein Kapitän müssen liefern. Alles andere als ein Sieg käme der nächsten bitteren Enttäuschung gleich, die sich Arminia nicht mehr leisten kann.





