Die Arminia Bielefeld trennt sich mit Cheftrainer Mitch Kniat am 30. Juni nach 3 Jahren Zusammenarbeit. Obwohl sie zum letzten Spieltag mit einem 6:1 Sieg über Hertha BSC den Klassenerhalt geschafft hatten, ist es trotzdem Schluss.

Ende trotz Klassenerhalt ! Arminia Bielefeld und Trainer Mitch Kniat gehen nach der Saison getrennte Wege. Offiziell endet die Zusammenarbeit zum 30. Juni.

Zuvor hatte Kniat mit der Arminia am letzten Spieltag durch ein 6:1 gegen Hertha BSC gerade noch den Klassenerhalt geschafft. Trotz der Rettung ist jetzt Schluss. Der Verein teilt dazu mit: "Nach drei Jahren beenden der DSC Arminia Bielefeld und Cheftrainer Mitch Kniat die Zusammenarbeit nach der abgelaufenen Saison. Beide Parteien einigten sich nach umfangreichen Analysen und tiefgehenden Gesprächen einvernehmlich.

Neben Mitch Kniat werden auch die Co-Trainer Dani Jara und Janik Steringer den Verein verlassen.

" Knuit hatte Bielefeld im Juli 2023 übernommen. 2025 stieg er mit den Arminen als Meister aus der 3. in die Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel: "Wir bedanken uns bei Mitch und seinem Team für die geleistete Arbeit in den vergangenen drei Jahren. Es waren sehr intensive und prägende Jahre, in denen wir gemeinsam sehr viel erreicht und Stadt sowie Verein mit herausragenden Erfolgen begeistert haben.

" Mutzel über die Re U0026genforcement die Trennung: "Es spricht für unsere vertrauensvolle Zusammenarbeit über die gesamte Zeit und auch jetzt, dass wir offen und ehrlich miteinander über unsere aktuellen Einschätzungen sprechen konnten – so, wie wir es in der Vergangenheit immer getan haben. Nach mehreren Gesprächen und der gemeinsamen Analyse haben wir uns auch über die weiteren Entwicklungsschritte ausgetauscht und festgestellt, dass wir bei der Zukunftsplanung nicht deckungsgleich sind.

Daraus resultierend sind wir dann übereinstimmend zu dem Ergebnis gekommen, dass es besser ist, die Zusammenarbeit mit dem positiven Saisonabschluss und dem Erfolg des Klassenerhaltes zu beenden.

" Knuit selbst sagt: "Wir haben in den vergangenen drei Jahren viele emotionale und intensive Momente erlebt. Wenn man sich an den Ausgangspunkt unserer Arbeit vor drei Jahren zurückerinnert, dann ist es einfach sensationell, welche Erfolge wir alle bis heute feiern konnten. Ich bin dankbar für diese Zeit und möchte mich bei allen Mitarbeitern, Verantwortlichen, dem gesamten Staff, unseren Fans und natürlich bei meinen Spielern bedanken.

Es war mir jeder Tag eine Freude und eine besondere Erfahrung, für diesen Traditionsverein zu arbeiten.





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