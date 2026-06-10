Arne Sicker bleibt bei Arminia

Der Linksverteidiger Arne Sicker wird dem Zweitligisten Arminia auch in der kommenden Saison zur Verfügung stehen. Er hat sich besonders in der Rückrunde in den Vordergrund gespielt und hatte einen großen Anteil am Klassenerhalt.

Arminia belohnt seine guten Leistungen. Linksverteidiger Arne Sicker wird dem Zweitligisten auch in der kommenden Saison zur Verfügung stehen. Der Abwehrspieler hat sich besonders in der Rückrunde in den Vordergrund gespielt und hatte auch einen großen Anteil daran, dass Arminia den Klassenerhalt am letzten Spieltag schaffte.

Sportchef Michael Mutzel: Arne hat vom ersten Tag an seine Rolle innerhalb der Mannschaft hervorragend ausgefüllt und damit auch zum Klassenerhalt beigetragen. Umso mehr freut es mich, dass er weiterhin ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft bleiben wird und sich klar zu dem Klub bekannt hat. Sicker kam im vergangenen Sommer von Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg, wechselte ablösefrei nach Bielefeld. Eigentlich war er als Backup für Stammverteidiger Tim Handwerker gedacht.

Doch der Linksfuß wurde schnell zur wichtigen Option auf der linken Seite. Sicker kam auf 17 Einsätze und lieferte sich mit Handwerker einen spannenden Zweikampf auf der Außenverteidiger-Position. Sicker: Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit in Bielefeld. Die Mannschaft und der Verein haben es mir leichtgemacht, mich schnell einzuleben.

Durch den Klassenerhalt sind wir als Truppe noch enger zusammengewachsen. Jetzt möchte ich mit der Mannschaft gemeinsam den nächsten Schritt in der 2. Liga machen.





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Arne Sicker Arminia 2. Liga Klassenerhalt

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