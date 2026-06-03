Der 47-jährige Deutsche wurde nach einer berauschenden Meistersaison entlassen. Die Probleme des Trainers lagen nicht nur in den sportlichen Ergebnissen, sondern auch in seinem Umgang mit den Spielern.

Arne Slot ist nicht mehr Trainer des FC Liverpool. Der 47-jährige Deutsche wurde nur ein Jahr nach der berauschenden Meistersaison entlassen. Die Probleme des Trainers lagen nicht nur in den sportlichen Ergebnissen, sondern auch in seinem Umgang mit den Spielern.

Slot wurde kritisiert, dass er zu oft sachliche Kritik mit Überheblichkeit und persönlichen Spitzen vermischte. Die Spieler aus Deutschland, wie Florian Wirtz und Hugo Ekitiké, fühlten sich besonders angegriffen. Die Kabine des FC Liverpool war von dem Urteil geprägt, dass Slots Meisterschaft 2025 vor allem dank der Arbeit von Vorgänger Jürgen Klopp gelang. Die Spieler merkten, wie Slot die Ideen ausginge.

Die Defensive des FC Liverpool wurde immer anfälliger, und die Abwehr kassierte 53 Liga-Gegentore seit den 1990ern nicht mehr. Der neue Trainer Andoni Iraola soll das Team wieder zu seinem alten Gesicht bringen. Der Spanier wurde mit Liga-Konkurrent Bournemouth sensationell Liga-Sechster und lässt seinen Vertrag in der Sommerpause auslaufen. Für den steht wiederum Andoni Iraola (43).

Der Spanier wurde mit Liga-Konkurrent Bournemouth sensationell Liga-Sechster, lässt seinen Vertrag aber in der Sommerpause auslaufen. Sein direktes Spiel nach vorne und die intensive Mann-gegen-Mann-Verteidigung könnten Liverpool wieder sein altes Gesicht geben. Gutes Omen: Sportdirektor Richard Hughes (46) lotste ihn auf seiner vorherigen Station bereits nach Bournemouth. Für ihn und Fußball-CEO Michael Edwards (46) geht es jetzt auch um die eigene Zukunft.

Beide traten 2024 ihr Amt an, um nach dem Ende von Klopp, der als Trainer ungekannte Transfermacht hatte, dem Klub das Ruder in der Kaderplanung zurückzugeben. Denn wie Slot wird auch sein Nachfolger bei Transfer-Entscheidungen zwar zurate gezogen, aber nicht das letzte Wort haben. Genau diese Vorgabe ist auch der Grund, warum Klub-Legende Xabi Alonso (44) den Posten gar nicht haben wollte und inzwischen bei Chelsea unterschrieb.

In London bekommt er eine Art Transfer-Alleinherrschaft, die ihm bei Ex-Klub Real Madrid fehlte. Dort scheiterte er unter anderem daran, dass er die gewünschten Zugänge in Mittelfeld und Angriff nicht bekam. Bedeutet für Liverpool: Schafft es der Neue nicht, den Superstar-Kader wieder auf Top-Niveau zu bringen, stehen auch Hughes und Edwards im Fokus. Bei beiden läuft der Vertrag am Ende der kommenden Saison aus. An Hughes gibt es großes Interesse von Top-Klubs aus Saudi-Arabien





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