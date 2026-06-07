Arne Slot lehnt Fulham ab - Trainerzukunft ungewiss

Nach dem Aus bei Liverpool hat Arne Slot ein Angebot des FC Fulham abgelehnt. Der niederländische Trainer wartet auf eine bessere Option, möglicherweise AC Milan oder die Nationalmannschaft.

Nach dem überraschenden Aus bei Liverpool hat der niederländische Trainer Arne Slot ein konkretes Angebot des Premier-League-Klubs FC Fulham abgelehnt. Laut Informationen von Talksport und The Times ließ Slot die Chance verstreichen, die Londoner zu übernehmen, obwohl die Cottagers ernsthaftes Interesse an ihm gezeigt hatten.

Der 45-Jährige, der noch vor gut einem Jahr mit Liverpool die Meisterschaft gewann, musste nach einer enttäuschenden zweiten Saison mit Platz 5 seinen Posten räumen. Sein Nachfolger an der Anfield Road wurde der ehemalige Bournemouth-Trainer Andoni Iraola. Slot möchte offenbar keine schnelle Rückkehr auf die Trainerbank um jeden Preis, sondern wartet auf das richtige Angebot. Die Gerüchteküche brodelt bereits: Slot wird mit dem AC Milan in Verbindung gebracht, auch die niederländische Nationalmannschaft gilt als mögliche Option.

Sollte sich der Holländer für einen Wechsel zum italienischen Traditionsklub entscheiden, würde er in die Serie A wechseln, eine Liga, die er als äußerst reizvoll bezeichnet. Die Gespräche mit Milan sollen bereits fortgeschritten sein, obwohl offizielle Bestätigungen ausstehen. Der FC Fulham muss sich nun nach einem neuen Trainer umsehen. Der Portugiese Marco Silva, der die Cottagers seit fünf Jahren betreut, steht offenbar vor einem Wechsel zu Benfica Lissabon.

Sein Vertrag bei Fulham läuft Ende Juni aus. Silva strebt offenbar eine Rückkehr in seine Heimat an, wo er bereits als Spieler und Trainer Erfolge feierte. Sollte Silva gehen, ist Ipswich-Trainer Kieran McKenna ein heißer Kandidat für den freien Posten. McKenna hat eine Ausstiegsklausel von rund zehn Millionen Euro, die Fulham aktivieren könnte.

Auch Thomas Frank, der frühere Trainer von Brentford und Tottenham, steht auf der Liste der Londoner. Frank gilt als erfahrener Premier-League-Trainer, der bereits mehrfach unter Beweis gestellt hat, dass er mit begrenzten Mitteln erfolgreich arbeiten kann. Die Entscheidung über die Nachfolge von Silva dürfte in den kommenden Wochen fallen, denn die Vorbereitung auf die neue Saison beginnt bald. Arne Slot hingegen scheint bereit zu sein, abzuwarten.

Seine Bedingungen sind klar: Er möchte einen Klub übernehmen, der Perspektive bietet und in der Lage ist, um Titel mitzuspielen. Ein Engagement bei Fulham, das in der vergangenen Saison nur Tabellenelfter wurde, erschien ihm offenbar als Rückschritt. Der gebürtige Holländer, der bereits in seiner Heimat mit Feyenoord Rotterdam auf sich aufmerksam machte, wird auch mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht, aber dieser Wechsel gilt als unwahrscheinlich. Experten sind sich einig, dass Slot zu den ambitioniertesten Trainern seiner Generation gehört.

Sein taktisches Verständnis und seine Fähigkeit, junge Spieler zu entwickeln, haben ihn zu einem begehrten Mann auf dem Trainermarkt gemacht. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob sich Slot für eine Vereinsstation im Ausland oder eine Aufgabe in der Heimat entscheidet. Die Niederlande suchen nach dem Rücktritt von Ronald Koeman einen Nachfolger, und Slot genießt dort einen hervorragenden Ruf. Sollte er sich für den Nationaltrainerposten entscheiden, wäre das ein Prestigeprojekt, das seinen Status weiter steigern könnte.

Unabhängig von der Entscheidung: Arne Slot wird mit Spannung erwartet, wo immer er als nächstes zuschlägt. Die Trainersuche in der Premier League bleibt spannend. Während Slot abwartet, müssen andere Klubs schnelle Entscheidungen treffen. Fulham ist nicht das einzige Team, das einen neuen Coach sucht.

Auch bei anderen Vereinen gibt es offene Fragen, die in den nächsten Wochen geklärt werden müssen. Die Sommerpause ist traditionell die Zeit der Trainerwechsel, und dieser Sommer verspricht besonders turbulent zu werden. Arne Slot ist nur einer von vielen großen Namen, die auf dem Markt sind. Doch seine Entscheidung, Fulham abzulehnen, zeigt: Er setzt auf Qualität statt Schnelligkeit.

Das könnte sich auszahlen, wenn der richtige Job kommt. Die Fußballwelt wird gespannt verfolgen, welchen Weg der Niederländer einschlägt. Vielleicht ist es der AC Mailand, vielleicht die Oranjes, oder vielleicht taucht doch noch ein überraschender Kandidat auf. Eines ist sicher: Arne Slot wird nicht lange arbeitslos bleiben.

Sein Talent und seine Erfolge sprechen für sich. Die Fans in Liverpool werden ihn in guter Erinnerung behalten - zumindest an die glorreiche Meistersaison. Nun beginnt ein neues Kapitel in seiner Karriere, und die Bühne ist bereit für seinen nächsten Auftritt





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