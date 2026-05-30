Arne Slot verlässt den FC Liverpool, Andoni Iraola soll seinen Nachfolger werden

Der FC Liverpool hat seinen Trainer Arne Slot gefeuert. Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano soll der Trainer von Bournemouth, Andoni Iraola, seinen Nachfolger werden.

Arne Slot verlässt den FC Liverpool. Der Niederländer wurde als Trainer gefeuert und es gibt bereits Hinweise auf seinen Nachfolger . Der Trainer von Bournemouth, Andoni Iraola , soll kommende Saison an der Seitenlinie stehen.

Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano ist der Spanier die Nummer 1 auf der Liste für die Trainerposition beim FC Liverpool. Es gibt nur geringe Zweifel, dass Iraola den Reds eine Absage erteilen wird. Romano legt sich fest: 'Iraola wird der nächste Liverpool-Trainer und der Slot-nachfolger werden.

' Der 43-Jährige hat mit dem AFC Bournemouth in der abgelaufenen Saison sensationell Platz sechs belegt und gilt als Riesen-Talent. Es gibt auch Berichte darüber, dass Liverpool Kontakt zu Jürgen Klopp aufgenommen hat. Unklar ist, ob es nur um Rat ging oder ob tatsächlich eine Sensations-Rückkehr geprüft wird. Der Klub-Besitzer John Henry soll sogar persönlich nach Palma de Mallorca gereist sein, wo Klopp aktuell lebt.

Arne Slot hat sich bei den Fans des FC Liverpool verabschiedet und sagte: 'Es war eine wunderbare Reise mit euch zusammen in Liverpool, ich bin sehr dankbar dafür, dass wir in der vergangenen Saison den Meistertitel feiern konnten.

' Der Erfolg wird Slot nicht mehr zu nehmen sein. Allerdings war seine zweite Spielzeit trotz Rekord-Investitionen deutlich rumpeliger verlaufen. Am Ende konnte sich der LFC als Tabellenfünfter immerhin noch für die Champions League qualifizieren. Es ist nun abzuwarten, ob Iraola den Job annimmt und wie er die Mannschaft weiterentwickeln wird





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