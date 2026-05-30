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Arne Slot verlässt FC Liverpool

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Arne Slot verlässt FC Liverpool
FC LiverpoolArne SlotTrainer
📆30/05/2026 12:29:00
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Der Trainer des FC Liverpool, Arne Slot, wird den Club im Sommer verlassen. Die Nachfolgersuche ist bereits im Gange.

Der Trainer des FC Liverpool, Arne Slot , wird den Club im Sommer verlassen. Der 47-jährige Niederländer gab seine Rolle als Cheftrainer mit sofortiger Wirkung auf.

Die Nachfolgersuche ist bereits im Gange. Arne Slot übernahm den FC Liverpool im Sommer 2022 und führte den Club in seiner ersten Saison zur 20. englischen Meisterschaft. In der abgelaufenen Spielzeit lief es jedoch deutlich schlechter für den FC Liverpool. Die Reds beendeten die Saison auf einem enttäuschenden 12.

Platz in der Premier League. In den Pokalwettbewerben schied der Club früh aus. Die Eigentümer des FC Liverpool, die Fenway Sports Group, haben die Entscheidung von Arne Slot verstanden, aber gleichzeitig sind sie der Meinung, dass Veränderungen notwendig sind, damit der Club weiter vorankommt. Die Nachfolgersuche ist bereits im Gange, aber es ist noch unklar, wer den Posten des Cheftrainers übernehmen wird.

Der FC Liverpool muss nun nach einem neuen Trainer suchen, der den Club wieder auf den Erfolgspfad führen kann. Der Club hofft, dass die Veränderungen zum Erfolg führen werden und dass der FC Liverpool in der Zukunft wieder zu den besten Teams in der Premier League gehören wird

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