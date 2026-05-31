Arne Slot verlässt Liverpool - Spitzenkandidat für AC Mailand nach Personalumbruch in Italien

Trainer Arne Slot trennt sich von Liverpool nach einer durchwachsenen Saison und wird als bevorzugter Kandidat für die Cheftrainerstelle beim AC Mailand gehandelt, während die Rossoneri nach dem Aus von Allegri nach einem neuen Chef trainer suchen.

Die berufliche Zukunft von Trainer Arne Slot , der seit zwei Jahren die Geschicke von Liverpool an der Anfield Road leitet, ist derzeit Gegenstand intensiver Spekulationen.

Nach einer Saison, die durch enorme finanzielle Investitionen von über einer halben Milliarde Euro im Sommer geprägt war, endete das Jahr für die "Reds" enttäuschend mit einem fünften Platz in der Premier League und einem frühen Ausscheiden im FA Cup. Trotz eines bis 2027 befristeten Vertrags und der anfänglichen Hoffnung, die Mannschaft mit dem Meistertitel 2025 in die kommende Saison zu führen, sah sich Slot zunehmend wachsender Kritik von Medien und Fans ausgesetzt.

Der Klub selbst betonte nach der Trennung, dass die Entscheidung, die Zusammenarbeit zu beenden, schwer gefallen sei, aber im gemeinsamen Konsens mit Sportdirektor Richard Hughes und der Fenway Sports Group getroffen wurde, um langfristig den Fortschritt des Vereins zu sichern. Kurz nach dem offiziellen Ausscheiden von Slot meldeten sich erste Berichte über mögliche Verhandlungen mit dem italienischen Spitzenklub AC Mailand. Transferexperte Sacha Tavolieri bezeichnete Slot als den "Spitzenkandidaten" für die vakante Cheftrainerposition in den roten und schwarzen Trikots.

Die Rossoneri befinden sich nach dem verpassten Champions-League-Platz am letzten Spieltag in einer tiefgreifenden Umstrukturierung. Die gesamte Chefetage, darunter Geschäftsführer Giorgio Furlani, Sportdirektor Igli Tare und technischer Direktor Geoffrey Moncada, sowie Trainer Massimiliano Allegri, haben ihre Ämter niedergelegt. Infolge dieses massiven Rückzugs ist die Suche nach einem Nachfolger in vollem Gange. Unter den Namen, die bereits im Gespräch sind, finden sich sowohl der erfahrene Österreichs-Nationaltrainer Ralf Rangnick als auch Al-Ahlis vielversprechender Matthias Jaissle und der ehemalige FC‑Barça‑Cheftrainer Xavi Hernández.

Dennoch scheint Slot für die Milan-Führung die bevorzugte Lösung zu sein, wenn er das Amt übernimmt. Die möglichen Konsequenzen für Liverpool bleiben allerdings ungewiss. Der Verein muss nun schnell einen geeigneten Ersatz finden, um die hohe Investitionssumme zu rechtfertigen und die sportlichen Ziele wieder in den Fokus zu rücken.

Während die Fans auf eine baldige Klärung hoffen, wird die Premier‑League‑Szene aufmerksam verfolgen, wer die nächste Herausforderung für Arne Slot annimmt - ob er das Ruder in Mailand übernimmt und dort die dringend benötigte Stabilität zurückbringt, oder ob ein anderer Trainer den Weg zu den Anfield Road einschlägt. Die kommenden Wochen werden zeigen, wie sich die Personalentscheidungen sowohl in England als auch in Italien auf die jeweiligen Clubs auswirken und welche strategischen Weichen für die Zukunft gestellt werden





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Arne Slot AC Mailand Liverpool Premier League Nachfolgersuche

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