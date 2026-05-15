Arnold Schwarzenegger (78) lässt sich selbst spazieren gehen und trägt sein eigenes Konterfei durch Santa Monica

Arnold Schwarzenegger, bekannt aus Filmen wie "The Terminator" und "Pumping Iron", wurde in Santa Monica gesichtet, als er auf dem Weg ins Fitnessstudio war. Er trägt ein düsteres Porträt von sich selbst auf dem Brusttrikot und lässt sich selbst spazieren gehen, während er konzentriert durch die Sonne von Kalifornien läuft.

Er trägt sich heute einfach selbst spazieren! Arnold Schwarzenegger (78) wurde in Santa Monica auf dem Weg ins Fitness studio gesichtet – und liefert dabei ein Bild, das selbst für ihn außergewöhnlich ist.

Der "Terminator" läuft konzentriert durch die Sonne von Kalifornien, schwarzes Shirt, graue Trainingshose, Gold-Uhr am Handgelenk. In der Hand: ein Tablet. Im Blick: Fokus. Doch der eigentliche Hingucker hängt ihm direkt auf der Brust.

Auf seinem schwarzen T-Shirt prangt ein düsteres Porträt von Schwarzenegger lässt ein Fahrrad auf sein Auto laden, mit dem er später eine Tour unternahmEin Mode-Statement mit Augenzwinkern. Wer kann schon von sich behaupten, sein eigenes Konterfei so lässig durch Santa Monica zu tragen? Schwarzenegger kann es. Und er tut es mit der Selbstverständlichkeit eines Mannes, der längst zur lebenden Legende geworden ist.

Dabei wirkt er kein bisschen wie jemand, der sich zur Ruhe gesetzt hat. Im Gegenteil. Die Arme sind muskulös, die Haltung aufrecht, der Schritt entschlossen. Schwarzenegger ist fitter als viele 30-Jährige – und das ist ihm anzusehen.

Foto: London Entertainment/SplashNews.com Bevor es an die Gewichte geht, legte der frühere Gouverneur von Kalifornien noch einen Stopp für ein Frühstück ein. Seine beiden großen Hunde warteten währenddessen im Auto. Alltag eines Superstars – zwischen Hantelbank und Hundefutter. Für Schwarzenegger mehr als nur ein Trainingsort.

Es ist Kult. Hier begann seine Karriere als Bodybuilder, hier formte er den Körper, der ihn später weltberühmt machte. Als "Terminator" wurde er zur Ikone.

"I'll be back" ist längst Filmgeschichte. Auch mit 78 scheint dieses Versprechen zu gelten. Schwarzenegger ist zurück. Jeden Tag.

Im Gym. In Santa Monica. Mit sich selbst auf der Brust – und offensichtlich noch immer mit jeder Menge Energie





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Arnold Schwarzenegger Fitness Bodybuilding Icon \Terminator\ \I'll Be Back\

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Deutlicher Triumph über Glasner: City-Sieg lässt Titelrennen auf wildes Herzschlagfinale zusteuernDavon kann man in der Bundesliga nur träumen: Nach dem Sieg gegen Crystal Palace liegt Man City zwei Spieltage vor Schluss knapp hinter Tabellenführer Arsenal. Nur zwei Punkte trennen die Top-Teams.

Read more »

Herrentag: Wie lässt sich Männlichkeit feiern ohne Bollerwagen und Suff?Vom Berliner Brauch zum bundesweiten Besäufnis: die wahre Geschichte des Herrentags – und Vorschläge, wie Männer heute das Mann- und Vatersein anders feiern könnten

Read more »

Five Italian Divers Found Dead After Underwater Expedition in MaldivesDie Gruppe war nach bisherigen Erkenntnissen im Vaavu-Atoll südlich der Hauptstadt Malé unterwegs. Unter den Opfern soll sich nach mehreren Medienberichten auch Monica Montefalcone befinden, eine bekannte Meeresexpertin und Professorin an der Universität Genua.

Read more »

Applied Materials 2026: Geschäft mit Halbleiterausrüstung soll um 30 % zulegenSANTA CLARA, Kalifornien (IT-Times) - Der US-Halbleiterausrüster Applied Materials hat seine Ergebnisse für das zweite Quartal 2025/2026 veröffentlicht und ein zweistelliges Umsatzplus ausgewiesen. Applied

Read more »