Arnold Schwarzenegger bestätigt Phantom Kommando 2

Arnold Schwarzenegger kündigt Phantom Kommando 2 an. Die 79-jährige Legende plant die Rückkehr in die Actionrolle des John Matrix. Kritiker bezweifeln die physische Eignung.

Der Hollywood-Ikone Arnold Schwarzenegger hat in einem aktuellen Interview seine bevorstehende Rückkehr in die Actionwelt bestätigt. Der 79-jährige Schauspieler sprach sich explizit für ein Sequel zu seinem Klassiker " Phantom Kommando 2" aus. Diese Ankündigung erfolgt als direkte Antwort auf Kommentare seines langjährigen Konkurrenten Sylvester Stallone, der sich kürzlich für ein neues "Rambo"-Projekt aussprach. Schwarzenegger wollte diese Herausforderung nicht ignorieren und machte klar, dass er ebenfalls bereit ist, in die Rolle seines früheren Charakters zurückzukehren.

Dreharbeiten starten im April 1985

Das ursprüngliche "Phantom Kommando" wurde unter der Regie von Mark L. Lester gedreht und bietet historisch einen bemerkenswerten Vergleich zur aktuellen Situation. Die Produktionsfirma plante einen extrem schnellen Turnaround: Die Dreharbeiten für den ersten Teil begannen im April 1985, und der Film kam bereits im Oktober desselben Jahres in die Kinos. Dieser Zeitraum von weniger als sechs Monaten gilt im Filmgeschäft als außergewöhnlich schnell. Schwarzenegger erinnert sich an diese Effizienz und betont, dass er sich auf das Lesen der Drehbücher für das neue Projekt freut, da dort der Kern der Action liegt.

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Schwarzenegger plant drei große Rollen

Neben dem geplanten "Phantom Kommando 2" hat der Star weitere ambitious Projekte auf seiner Agenda. Er kündigt insgesamt drei signifikante Rückkehr-Produktionen an. Dazu gehört die Hauptrolle in "King Conan", in der er den gealterten Barbaren spielt, der nach Jahrzehnten auf dem Thron gestürzt werden soll. Zudem ist ein neuer "Predator"-Film mit seiner ikonischen Figur Major Alan "Dutch" Schaefer in Vorbereitung. Diese drei Titel markieren einen deutlichen Fokus auf seine größten kommerziellen Erfolgsmodule des letzten Jahrzehnts.

Physische Grenzen und Kritik an der Eignung

Obwohl Schwarzenegger von seiner Leidenschaft für das Genre überzeugt ist, äußern Beobachter ernsthafte Zweifel an seiner physischen Leistungsfähigkeit. Im Vergleich zu seinen jüngeren Jahren fehlen ihm heute die konditionativen Voraussetzungen für intensive Kampfszenen. Kritiker weisen darauf hin, dass die Figur John Matrix, der als einsame Kriegsmaschine agiert, eine hohe körperliche Fitness erforderte, die bei seinen jetzigen 79 Jahren schwer vorstellbar ist. Während Rollen wie der weise Conan oder eine reflektierte Figur im "Predator"-Universum besser zu seinem Alter passen, wirkt das harte Action-Duell als aktueller Vorschlag für das neue "Phantom Kommando" fragwürdig.

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Unterschiede zu Sylvester Stallone

Im Gegensatz zu Arnold Schwarzenegger hat sein Rivale Sylvester Stallone seine Rollenwahl an das Alter angepasst. Stallone konzentriert sich mittlerweile auf Darstellungen, die kaum noch körperliche Stunts erfordern, abgesehen von gelegentlichen Cameo-Auftritten. Schwarzenegger hingegen hat sich immer als der Action-Star mit höchster körperlicher Integrität positioniert. Dennoch zeigt die aktuelle Situation, dass auch er von den natürlichen Prozessen des Alterns betroffen ist. Die Frage, ob die Fans das harte Bild eines gealterten John Matrix akzeptieren werden, bleibt bis zur Veröffentlichung des ersten Materials ungeklärt.

Zustandekommen der Drehbücher

Der Schauspieler betonte, dass das Skript die einzige Grundlage für seine Performance darstellt. Solange keine actionreichen Sequenzen im Text verankert sind, wird er diese auch nicht auf der Bühne inszenieren. Er wartet daher geduldig auf die Fertigstellung der Drehbücher für "Phantom Kommando 2". Sobald das Material vorliegt, sollen die Dreharbeiten beginnen. Diese pragmatische Herangehensweise spiegelt seine langjährige Erfahrung in der Branche wider und deutet darauf hin, dass das Projekt möglicherweise in einer weniger intensiven Form realisiert wird als die Originalproduktionen aus den 1980er Jahren.