Arnold Schwarzenegger dreht neue Actionfilme - "The Kellys" und Weihnachtskomödie "The Man with the Bag"

Der 78‑jährige Actionstar kehrt mit dem Thriller "The Kellys" und der weihnachtlichen Komödie "The Man with the Bag" auf Prime Video zurück. Regisseur Brad Peyton führt Regie, während Amazon weitere Actionrechte sichert.

Arnold Schwarzenegger zeigt auch mit über 78 Jahren keine Anzeichen von Müdigkeit - im Gegenteil: Der Actionstar ist derzeit mit gleich mehreren neuen Filmprojekten beschäftigt, die seine Vielseitigkeit im Genre erneut unter Beweis stellen.

Nach einer Reihe von Flops in den frühen 2000er-Jahren, darunter der missglückte "Last Action Hero" und "Collateral Damage", gelang ihm mit "Terminator 3 - Rebellion der Maschinen" der große Durchbruch. Seitdem hat er kontinuierlich an seiner Filmkarriere gearbeitet und ist nun erneut im Fokus der Branche. Die aktuelle Ankündigung bezieht sich auf den kommenden Actionthriller "The Kellys", in dem Schwarzenegger die Rolle des in Ungnade gefallenen New Yorker Polizisten Jack Kelly übernimmt.

Gemeinsam mit seiner Familie - gespielt von Liam Hemsworth, Abby Elliott und weiteren Darstellern - begibt er sich auf eine gefährliche Mission, um seine entführte Ehefrau Molly aus den Händen skrupelloser Krimineller zu befreien. Der Film verbindet typische Elemente der Schwarzenegger‑Filmografie, darunter Explosionen, Verfolgungsjagden und den ikonischen trockenen Humor, mit einer familiären Komponente, die dem Genre eine neue emotionale Tiefe verleihen soll. Der Regisseur von "The Kellys" ist Brad Peyton, ein etablierter Name im Action‑ und Katastrophenfilmgenre.

Peyton ist vor allem für die Zusammenarbeit mit Dwayne Johnson beim Blockbuster "San Andreas" und dem Monsterfilm "Rampage - Big Meets Bigger" bekannt. Zuletzt sorgte er mit dem Netflix‑Sci‑Fi‑Hit "Atlas" für Aufsehen. Gemeinsam mit dem Drehbuchautor Tze Chun, der bereits an der Serie "Gotham" mitarbeitete, entwickeln sie ein Drehbuch, das den Spagat zwischen klassischer Action und modernen Thriller‑Elementen schafft. Die Dreharbeiten sollen bereits in vollem Gange sein, was die Vorfreude bei Fans und Brancheninsidern gleichermaßen nährt.

Parallel zu "The Kellys" plant Amazon MGM Studios noch ein weiteres Projekt mit Schwarzenegger: Die weihnachtliche Actionkomödie "The Man with the Bag", in der er neben Alan Ritchson die Figur des Santa Claus verkörpert. Diese Produktion ist für das Ende des Jahres 2026 auf dem hauseigenen Streaming‑Dienst Prime Video vorgesehen und erweitert das Portfolio des Schauspielers um ein humorvolles, familienfreundliches Format.

Zusätzlich hat Amazon die Rechte an dem bekannten Action‑Franchise "Reacher" erworben und plant, den Titel exklusiv über Prime Video zu streamen. Damit positioniert das Unternehmen seine Plattform als Anlaufstelle für hochwertige Action‑ und Thriller‑Produktionen, während die Kombination aus etablierten Stars wie Schwarzenegger und neuen Gesichtern wie Liam Hemsworth das Angebot sowohl attraktiv als auch abwechslungsreich macht.

Alles in allem zeigt die aktuelle Filmplanung, dass Arnold Schwarzenegger trotz seines Alters nach wie vor eine treibende Kraft im Actionkino ist und sich sowohl für klassische Blockbuster als auch für innovative Streaming‑Formate begeistert





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Arnold Schwarzenegger The Kellys Brad Peyton Prime Video Actionfilm

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lebensgefahr für Tiere durch Pools, Planschbecken und Regentonnen: So kann man seinen Garten sichernAn heißen Tagen sehen sich auch Wildtiere nach Erfrischungen gegen den Durst. Pools und Planschbecken wirken einladend - können aber schnell zur Todesfalle werden. So lässt sich das verhindern.

Read more »

Sommer mit Stil: So kommt man(n) gut angezogen durch die UrlaubszeitMänner haben’s nicht leicht: Gerade wenn die Temperaturen klettern, wird die Garderobe zum heißen Eisen. Unser Styleguide für die warmen Tage.

Read more »

Thomas Natschinski: „Wenn man Westlern etwas Gutes über die DDR erzählt, wird man schief angeguckt“Axel Ranischs „Mokka-Hits und Milchbar-Träume“ feierte an der Komischen Oper Premiere. Schon vorab wurde ihm „Verniedlichung der DDR“ unterstellt. Was sagt Thomas Natschinski dazu?

Read more »

Laufzeit für Spider-Man: Brand New Day steht festDer neue Spider-Man-Film wird drei Minuten kürzer als Spider-Man: No Way Home sein, aber länger als Spider-Man: Homecoming und Spider-Man: Far From Home. Die Laufzeit von insgesamt 136 Minuten ist eine der längsten im gesamten Marvel Cinematic Universe.

Read more »