Arnold Schwarzenegger nennt End of Days seinen schlechtesten Film

Der Actionstar Arnold Schwarzenegger bezeichnet seinen Fantasy-Film End of Days als seine schärfste Kritik. Er erklärt, warum der Film für seine Kinder als Strafe diente.

Der weltbekannte Schauspieler Arnold Schwarzenegger hat in einem Interview seine eigene Filmkarriere kritisch hinterfragt und dabei einen bestimmten Titel als den absoluten Tiefpunkt seiner Laufbahn identifiziert. Der ehemalige Gouverneur von Kalifornien und Star der Terminator -Saga gestand ein, dass er in seiner jahrzehntelangen Tätigkeit im Filmgeschäft nicht ohne Misserfolge geblieben ist. Er betonte humorvoll, dass ein absolutes Unbehelligtsein in Hollywood kaum möglich sei, da Rückschläge zum normalen Geschäftsmodell gehören. Dennoch hebt er einen bestimmten Film deutlich hervor, den er als seinen insgesamt schlechtesten angesehenen Work bezeichnet.

Der als Strafe empfundene Film End of Days

Arnold Schwarzenegger identifizierte den Fantasy-Film End of Days als jenes Projekt, das er als das absolute Minimum seiner künstlerischen Leistung ansieht. Er beschreibt diesen Titel als ein niedrig budgetiertes und schlechtes Fantasyabenteuer, das er nicht loben kann. Der Schauspieler erzählte, dass er diesen Film gut dreißig Jahre nach seiner Produktion immer noch als seinen schlechtesten angesehenen Film bezeichnet. Aus diesem Grund diente die Sichtung dieses Werks im familiären Kontext sogar als eine Art Strafmaßnahme, die er seinen Kindern angedroht oder auferlegt hat.

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Vergleich mit Conan der Barbar und weiteren Filmen

Der Actionstar stellte zudem klar, dass er nicht der einzige Schauspieler ist, der bei der Auswahl seiner Rollenprojekte Fehler begangen hat. Er verglich seine eigenen Misserfolge mit den Werken von Kollegen wie Sylvester Stallone, der laut den vorliegenden Informationen plant, einen etwa dreiunddreißig Jahre alten Karriere-Flop als Neufassung wiederzugründen. Schwarzeneggers eigene Filmografie enthält zwar auch erfolgreiche Titel wie Terminator und Commando, die als Höhepunkte des Actionkinos gelten. Doch auch die Produktionen um Conan der Barbar, die kommerziell erfolgreich waren, stuft er im Nachhinein als reinen Trash ein. Sein Filmdebüt Hercules in New York wird von ihm bestenfalls als kuriose Anomalie in seiner Biografie betrachtet.

Kritische Phasen in den 1990er Jahren und danach

Neben den früher genannten Titeln nennt der Schauspieler die späten 1990er Jahre als Phase, in der seine Karriere nach der erfolgreichsten Phase ins Stocken geriet. In diesem Zeitraum entstanden Werke wie End of Days und Collateral Damage, die er als die aussagekräftigsten Beispiele für seine Misserfolge ansieht. Später folgten weitere Versuche eines Comebacks, die jedoch nicht den erhofften Erfolg brachten. Filme wie Sabotage gelten in diesem Zusammenhang als misslungene Werke, die nicht an seine früheren großen Erfolge anknüpfen konnten.

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Erbe der Filmkarriere trotz einzelner Fehler

Trotz dieser admitted Flops hat Arnold Schwarzenegger einen bleibenden Eindruck in der Filmgeschichte hinterlassen. Auch wenn er auf der Leinwand zuweilen hölzern gewirkt haben mag, wird er weiterhin als eine Legende des Actionkinos gefeiert. Seine Fähigkeit, diese Fehler selbstironisch anzuerkennen, unterstreicht seine langjährige Popularität. Die Unterscheidung zwischen verkannten Meisterwerken und zurecht gescheiterten Produktionen zeigt sein Bewusstsein für die Qualität seiner eigenen Arbeiten. Er bleibt sich der Tatsache bewusst, dass selbst die größten Stars der Unterhaltungsindustrie nicht perfekt sind.

Offizielle Position des Schauspielers zu seinen Fehlern

Der ehemalige Gouverneur von Kalifornien betont, dass Misserfolge zur Schattenseite einer erfolgreichen Karriere gehören. Er akzeptiert diese Realität, ohne dabei seine früheren Erfolge wie Terminator oder Commando zu relativieren. Seine Aussage, dass der Film End of Days für seine Kinder als Strafe diente, ist eine humorvolle Geste, die seine ehrliche Einschätzung seiner Filmografie unterstreicht. Diese Offenheit gegenüber der eigenen Kritikfähigkeit zeigt, dass er die Grenzen zwischen Kunst und Kommerz klar zieht. Seine Karriere wird weiterhin von den ikonischen Rollen geprägt sein, während die Flops als Lehrstücke dienen.