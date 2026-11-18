Arnold Schwarzenegger kehrt mit 79 Jahren zurück: King Conan, Predator und Phantom Kommando 2 sollen gedreht werden. Kritiker sehen Risiken.

Arnold Schwarzenegger hat im Alter von 79 Jahren seine Absichten für ein überraschendes Comeback im Action-Genre präzisiert. Der ehemalige Gouverneur und Hollywood -Star kündigt an, in drei seiner bekanntesten Rollen zurückzukehren. Die Projekte umfassen den Film King Conan, einen neuen Predator -Eintrag sowie die Fortsetzung Phantom Kommando 2. Diese Pläne markieren eine deutliche Abkehr von der aktuellen Branchentendenz, bei der Altersgenossen eher auf weniger körperlich anstrengende Aufgaben setzen.

Zeitplan und Produktionsmechanismus

Die Produktion der genannten Filme soll zügig voranschreiten, um die aktuelle Energie des Stars zu nutzen. Schwarzenegger betonte in einer aktuellen Erklärung, dass er die Drehbücher genau studieren werde, bevor er die Arbeit aufnimmt. Sein Fokus liegt dabei auf dem Inhalt der Skripte, da dort die eigentliche Action definiert wird und nicht auf der physischen Vorbereitung im Voraus.

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Er verwies dabei auf die Effizienz früherer Produktionen, bei denen der Zeitraum von Beginn der Dreharbeiten im April 1985 bis zum Kinostart im Oktober weniger als sechs Monate betrug. Diese historische Präzision dient als Referenz für den aktuellen Ansatz, der darauf abzielt, die Projekte schnell und ohne unnötige Verzögerungen umzusetzen. Die Philosophie ist klar: Erst wenn das Skript fertig ist, beginnt die eigentliche Arbeit.

Stakeholder-Positionen und körperliche Anforderungen

Im Gegensatz zu früheren Rivalen wie Sylvester Stallone, der sich im Alter auf Rollen ohne intensive Stunts konzentriert, beharrt Schwarzenegger auf körperlicher Herausforderung. Beim Training für die Rolle des alternden Barbaren in King Conan zeigte er sich trotz seiner 79 Jahre engagiert. Die Figur des Conan, der nach Jahrzehnten als König vom Thron gestoßen werden soll, erlaubt es ihm, eine weisere und bedachtsamere Seite des Charakters zu zeigen.

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Auch die Rolle des Major Alan Dutch Schaefer in einem neuen Predator-Film bietet neue narrative Möglichkeiten. Anstatt nur auf reine Konfrontation zu setzen, könnte die Geschichte aus der Perspektive eines erfahreneren Kämpfers erzählt werden. Dies entspricht der öffentlichen Wahrnehmung des Stars, der weiterhin als Ikone des Genres gilt und von Fans erwartet wird, physisch präsent zu sein.

Kritik an Phantom Kommando und Zukunftsaussichten

Umstritten ist jedoch die Fortsetzung des Films Phantom Kommando. Kritiker und Beobachter äußern Bedenken regarding der Machbarkeit dieser spezifischen Rolle. Die Figur des John Matrix wurde historisch als plakativ und eindimensional beschrieben, wobei der Hauptreiz ursprünglich auf der Darstellung von Schwarzeneggers damaliger physischer Überlegenheit beruhte.

Die aktuelle Diskussionslage zeigt, dass die Fitness des Schauspielers nicht mehr mit der aus der Ära der 1980er Jahre vergleichbar ist. Während King Conan und Predator neue narrative Tiefe versprechen, gilt Phantom Kommando 2 als das riskanteste Projekt. Die Frage bleibt offen, ob die damalige Ein-Mann-Armee-Charakteristik ohne die entsprechende körperliche Form noch glaubwürdig ist.

Auswirkungen auf den Markt und nächste Schritte

Die Ankündigung beeinflusst die Erwartungen im deutschen und internationalen Kinomarkt. Produzenten müssen die Sicherheitsvorkehrungen für das hohe Alter des Stars anpassen, während die Marketing-Strategien auf die Nostalgie der Zielgruppe setzen. Der nächste konkrete Schritt ist die Fertigstellung der Drehbücher, woraufhin die Dreharbeiten beginnen sollen.

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Die Branche beobachtet diese Entwicklung mit gemischten Gefühlen. Einerseits wird der unermüdliche Einsatz des Stars gewürdigt, andererseits bestehen realistic concerns regarding der Inszenierung von Gewalt und Stunts in diesem Alter. Die Veröffentlichungstermine stehen noch nicht fest, aber die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.