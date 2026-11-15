Arnold Schwarzenegger plant mit 79 Jahren ein Actiong-Comeback in drei Rollen

Arnold Schwarzenegger plant mit 79 Jahren die Rückkehr in King Conan, einen neuen Predator-Film und Phantom Kommando 2 und will weiter Action drehen.

Arnold Schwarzenegger, mittlerweile 79 Jahre alt, denkt trotz seines Alters nicht ans Aufhören. Der Hollywood-Star plant nach Angaben aus seinen jüngsten Beiträgen in den sozialen Netzwerken die Rückkehr in drei seiner bekanntesten Actionrollen: in den Film King Conan, in einen neuen Predator -Film und in die Fortsetzung Phantom Kommando 2. Während viele seiner früheren Weggefährten, darunter sein einstiger Rivale Sylvester Stallone, sich im Alter überwiegend auf Rollen mit wenig Stunts konzentrieren, sucht Schwarzenegger weiterhin die körperlich fordernde Arbeit vor der Kamera.

Die Ankündigung zeigt, dass der Schauspieler nicht nur über vergangene Erfolge spricht, sondern konkrete Projekte im Blick hat. Besonders bei King Conan gibt es bereits sichtbare Vorbereitungen, denn Schwarzenegger wurde zuletzt beim Training für diese Rolle gezeigt. Die Fans reagieren gemischt: Manche bewundern seinen Einsatz, andere zweifeln an der körperlichen Eignung für Filme dieser Art.

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King Conan als passende Rolle im Alter

King Conan ist nach den vorliegenden Informationen das Projekt, das am besten zu Schwarzeneggers heutigem Alter passt. Er wird darin den alt gewordenen Barbaren verkörpern, der nach Jahrzehnten als König vom Thron gestoßen werden soll. Damit verschiebt sich die Figur von roher Kraft hin zu Erfahrung und Besonnenheit.

Die Rolle eröffnet laut Einschätzung des Artikels eine völlig andere Seite des Conan. Statt des jungen Kämpfers steht ein Mann im Mittelpunkt, der mit dem Schwert bedacht umgeht und seine Entscheidungen auf Jahrzehnte der Erfahrung stützt. Schwarzenegger selbst äußerte sich dazu sinngemäß so, dass er sich auf die Drehbücher freue, weil dort die eigentliche Action entstehe. Was nicht im Drehbuch stehe, komme auch nicht auf die Bühne. Deshalb wolle er zunächst abwarten, bis die Drehbücher fertiggestellt sind, und dann mit den Dreharbeiten beginnen.

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Predator und Phantom Kommando 2 im Vergleich

Ein neuer Predator-Film könnte laut dem Bericht Schwarzeneggers Rolle als Major Alan Dutch Schaefer aus einer neuen Perspektive erzählen. Das Franchise bietet damit eine Möglichkeit, eine bekannte Figur mit verändertem Blick auf Alter und Erfahrung wieder aufzugreifen. Konkrete Details zu Handlung, Drehbuch oder Starttermin nennt die Quelle jedoch nicht.

Bei Phantom Kommando 2 fällt die Einschätzung deutlich kritischer aus. Die Figur John Matrix wird als mehr als plakativ und eindimensional beschrieben. Der einzige Reiz des Originals habe darin bestanden, Schwarzenegger dabei zuzusehen, wie er haufenweise Gegner ausschaltet. Damals habe man ihm die Rolle der Ein-Mann-Armee abgenommen. Heute stelle sich die Frage, ob dies mit einer nicht mehr vorhandenen Fitness noch glaubwürdig funktioniere.

Die Entstehung des Originals als Maßstab

Der Bericht erinnert daran, wie schnell der Erstling entstanden ist. Die Dreharbeiten zu Phantom Kommando begannen im April 1985, der Kinostart folgte im Oktober desselben Jahres. Zwischen beiden Terminen lagen damit nicht einmal sechs Monate, was den Film als echten Schnellschuss kennzeichnet.

Vor diesem Hintergrund zeigt sich, wie stark sich Produktionsbedingungen und Anforderungen seitdem verändert haben. Die Vorbereitungen für die angekündigten Projekte laufen offenbar deutlich länger, da Schwarzenegger auf fertige Drehbücher wartet. Ob und wann die drei Filme tatsächlich in die Kinos kommen, ist im Quelltext nicht festgehalten.

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Zusätzlich verweist der Text auf einen Hinweis zu Dolph Lundgren, der im Zusammenhang mit der Söldner-Action des Films genannt wird. Die Fassung von Phantom Kommando 2 mit Dolph Lundgren gilt dort als zwanzig Jahre lang verboten und ist nun ungeschnitten auf Amazon zu sehen. Dieser Verweis betrifft jedoch eine separate Veröffentlichung und dient im Artikel als Kontext zur Reihe.