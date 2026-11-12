Arnold Schwarzenegger und Alan Ritchson in Geklaute Weihnachten

Die neue Amazon-Weihnachtskomödie Geklaute Weihnachten zeigt Arnold Schwarzenegger als Santa Claus und Alan Ritchson als Dieb Vance. Trailer verspricht Comedy-Action.

In der neuen Amazon- Weihnachtskomödie übernimmt Arnold Schwarzenegger die ikonische Rolle des Weihnachtsmanns. Zusammen mit dem Berufsdiebst Vance, gespielt von Alan Ritchson, begibt er sich auf eine abenteuerliche Suche. Das Ziel ist die Rückgabe eines gestohlenen Geschenkesacks, der für das Fest aller Kinder unverzichtbar ist. Der Film verspricht eine humorvolle Mischung aus Action und Festtagsstimmung.

Plotdetails und Hauptdarsteller

Die Handlung dreht sich um den Diebstahl von Santa Claus' rotem Sack, in dem sich alle Geschenke befinden. Um diesen wiederzuerlangen, muss sich der Weihnachtsmann auf die Seite der Unartigen schlagen. Er wird dabei vom Kriminellen Vance unterstützt, der als Experte für solche Unternehmungen gilt. Gemeinsam mit Vances Tochter und einer unbekannten Diebin, dargestellt von Awkwafina, formt sich ein unkonventionelles Team.

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Dieses Ensemble versucht, das Weihnachtsfest für Kinder auf der ganzen Welt zu retten. Der Film knüpft thematisch an frühere Weihnachtsgeschichten an, in denen kriminelle Charaktere eine zentrale Rolle spielten. Wie bei Chris Evans im Weihnachtsabenteuer mit Dwayne Johnson, tritt hier Vance als Schlüsselfigur auf. Seine spezifischen Fähigkeiten sind notwendig, um die Lage zu meistern.

Regie und Produktion

Die Regie führt Adam Shankman, der als Spezialist für Familienunterhaltung bekannt ist. Seine vorherigen Werke umfassen Produktionen wie Verwünscht nochmal und Bedtime Stories. Unter seiner Leitung entwickelt sich der Film zu einer historischen Komödie mit festlichem Charakter. Die Inszenierung zielt darauf ab, Familienpublikum anzusprechen und traditionelle Weihnachtselemente neu zu interpretieren.

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Die Besetzung umfasst neben den Hauptdarstellern mehrere etablierte Schauspieler. Jane Krakowski, Ken Jeong und Rogert Bart sind Teil des Ensembles. Liza Koshy, Adrian Martinez, Kyle Mooney und Murray Hill runden die dramaturgische Struktur ab. Diese breite Palette an Talenten soll für eine abwechslungsreiche Narration und hohen Unterhaltungswert sorgen.

Erwartungen und Rezeption

Der veröffentlichte Trailer hat beim Publikum bereits positive Reaktionen ausgelöst. Viele Zuschauer gaben an, durch das Material zum Lachen gebracht worden zu sein. Diese Vorfreude deutet auf eine hohe Akzeptanz der Konzeption hin. Fans glauben daran, dass sich schlechte Menschen insbesondere zu Weihnachten ändern können, ein Motiv, das der Film aufgreift.

Die Komödie positioniert sich als modernes Weihnachtsabenteuer, das Tradition und Subversion verbindet. Wie in früheren Produktionen spielt der Übergang von der Unartigen zur Braven Liste eine Rolle. Die Dynamik zwischen den Figuren steht im Fokus der erzählerischen Entwicklung. Die Geschichte soll die Liebe und den Zusammenhalt in der Festzeit betonen.

Verfügbarkeit und Veröffentlichung

Der Film wird als neue Weihnachtsgeschichte für das aktuelle Jahr beworben. Er ist als Komödie konzipiert, die Action und sentimentale Elemente verbindet. Die Veröffentlichung ist auf den Start der Festtage ausgerichtet. Zuschauer können die Produktion auf der Streamingplattform Amazon Prime Video erwarten. Die genaue Sendezeit und das Datum stehen im Kontext der jährlichen Feiertage.