Arnold Schwarzenegger und die Rückkehr des Action-Königs in The Kellys

Der Action-Veteran Arnold Schwarzenegger übernimmt die Hauptrolle in dem kommenden Amazon MGM Studios Projekt The Kellys. In diesem spannenden Thriller kämpft ein ehemaliger Polizist gemeinsam mit seiner Familie gegen den internationalen Terrorismus, um seine entführte Ehefrau zu retten.

Arnold Schwarzenegger ist eine Legende des Kinos, deren Name untrennbar mit dem Genre des Actionfilms verbunden ist. Über Jahrzehnte hinweg hat er die Definition des Helden auf der Leinwand geprägt und bewiesen, dass er selbst nach kommerziellen Rückschlägen immer wieder zurückkehren kann.

In der Geschichte seiner Karriere gab es immer wieder Phasen, in denen Kritiker seinen Abstieg prophezeiten, doch die steirische Eiche konterte diese Zweifel stets mit einem neuen, noch größeren Blockbuster. Wenn ein Film wie 'Red Sonja' nicht den gewünschten Erfolg brachte, folgte kurz darauf das Meisterwerk 'Predator'. Nach dem Misserfolg von 'Last Action Hero' überzeugte er die Welt mit 'True Lies – Wahre Lügen'.

Selbst als 'Collateral Damage' hinter den Erwartungen zurückblieb, kehrte er in die Rolle des T-800 in 'Terminator 3 – Rebellion der Maschinen' zurück. Diese Fähigkeit zur Neuerfindung ist es, die Schwarzenegger so einzigartig macht. Trotz seines fortgeschrittenen Alters von 78 Jahren zeigt er keinerlei Anzeichen von Müdigkeit. Zwar wurde seine jüngste Actionserie 'Fubar' auf Netflix nach zwei Staffeln aufgrund sinkender Zuschauerzahlen eingestellt, doch dies scheint Schwarzenegger kaum zu tangieren.

Die Prämisse einer spionierenden Vater-Tochter-Beziehung war möglicherweise nicht nachhaltig genug, doch der Schauspieler nutzt diesen Moment nun für einen noch ambitionierteren Neustart. Das neueste Projekt trägt den Titel 'The Kellys' und wird von den Amazon MGM Studios produziert. In diesem Actionthriller schlüpft Schwarzenegger in die Rolle von Jack Kelly, einem New Yorker Polizisten, der in Ungnade gefallen ist. Die Handlung dreht sich um einen verzweifelten Kampf gegen die Zeit, als seine Ehefrau Molly von einer gefährlichen Organisation entführt wird.

Anstatt jedoch allein zu handeln, wird Jack Kelly von seiner Familie unterstützt, die gemeinsam einen martialischen Weg wählt, um die Entführer zu stoppen und den internationalen Terrorismus zu bekämpfen. Der Film wird exklusiv über Prime Video veröffentlicht, was strategisch absolut sinnvoll ist. Amazon setzt verstärkt auf sogenannte Dad-TV-Inhalte, die eine spezifische Zielgruppe ansprechen, die klassischen, maskulinen Actionfilm liebt.

Erfolge von Titeln wie 'Road House' mit Jake Gyllenhaal oder 'The Wrecking Crew' mit Jason Momoa und Dave Bautista haben gezeigt, dass ein riesiges Publikum für diese Art von Unterhaltung existiert. Die Produktion von 'The Kellys' befindet sich derzeit in der heißen Phase der Dreharbeiten. Das Drehbuch stammt von Tze Chun, der bereits durch seine Arbeit an 'Gotham' bekannt wurde. Regie führt Brad Peyton, ein absoluter Profi im Bereich der Katastrophen- und Actionfilme.

Peyton, der bereits mit Dwayne Johnson in 'San Andreas' und 'Rampage – Big Meets Bigger' zusammenarbeitete, brachte zuletzt mit dem Sci-Fi-Hit 'Atlas' viel Aufmerksamkeit auf Netflix. Mit Peyton an der Regie kann man davon ausgehen, dass 'The Kellys' visuell beeindruckend und voller Adrenalin sein wird. Neben Schwarzenegger wird der Film durch prominente Gesichter wie Liam Hemsworth sowie die Serien-Stars Abby Elliott aus 'The Bear' ergänzt, was eine interessante Mischung aus bewährten Legenden und neuen Talenten verspricht.

Doch 'The Kellys' ist nicht das einzige Projekt, an dem Arnold Schwarzenegger derzeit arbeitet. Sein Hunger nach Arbeit und körperlicher Herausforderung ist beinahe beängstigend. Parallel zu den Dreharbeiten für den Thriller bereitet er sich mit einem extrem rigorosen Training auf weitere Rollen vor, was beweist, dass er immer noch den körperlichen Anforderungen eines Actionstars gerecht werden will. Ein weiteres Highlight für die Fans wird die weihnachtliche Actionkomödie 'The Man with the Bag' sein, die ebenfalls für Amazon gedreht wurde.

In diesem Film wird Schwarzenegger in einer ungewöhnlichen Rolle als Santa Claus zu sehen sein, an seiner Seite agiert Alan Ritchson. Dieser Film, der eine Mischung aus Humor und Action verspricht, soll voraussichtlich Ende 2026 auf Prime Video erscheinen. Dass Schwarzenegger sich in diesem Alter immer noch so intensiv einbringt, zeigt seine Leidenschaft für das Medium Film und seinen Willen, die Action-Tradition in das Zeitalter des Streamings zu überführen.

Während viele seiner Zeitgenossen längst in den Ruhestand gegangen sind, sucht er aktiv nach neuen Wegen, sein Publikum zu unterhalten. Die Kombination aus seiner ikonischen Präsenz und der massiven Reichweite von Plattformen wie Amazon Prime Video könnte dazu führen, dass er eine neue Generation von Zuschauern erreicht. Die Entwicklung von 'The Kellys' und weiteren Projekten unterstreicht, dass die Ära der steirischen Eiche noch lange nicht beendet ist, sondern lediglich eine neue, digitale Phase betritt





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