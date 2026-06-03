Arnold Schwarzenegger und Liam Hemsworth führen Amazon‑Thriller The Kellys an

Der 78‑jährige Actionstar Arnold Schwarzenegger kehrt mit dem neuen Amazon‑Film The Kellys zurück, wo er gemeinsam mit Liam Hemsworth einen ehemaligen New Yorker Polizisten spielt, der gegen das organisierte Verbrechen kämpft, um seine entführte Frau zu retten. Der Film erscheint exklusiv auf Prime Video und wird von Regisseur Brad Peyton inszeniert.

Arnold Schwarzenegger und Liam Hemsworth stehen in den Hauptrollen des kommenden Amazon‑ Actionthriller s The Kellys . In dem Film spielt Schwarzenegger den ehemaligen New Yorker Polizisten Jack Kelly, der nach einem Skandal aus dem Dienst gedrängt wird und fortan als Privatanwalt für seine Familie arbeitet.

Als seine Ehefrau Molly von einer skrupellosen Unterweltorganisation entführt wird, hegt Kelly keinen Zweifel daran, das Gesetz selbst in die Hand zu nehmen. Unterstützt wird er dabei von seinem Sohn und seiner Tochter, die gemeinsam mit einem ehemaligen Söldner, verkörpert von Hemsworth, einen riskanten Befreiungsplan ausarbeiten. Die Geschichte verbindet klassische Rache‑Motivation mit modernen Themen des internationalen Terrorismus und bietet dem Zuschauer intensive Verfolgungsjagden, spektakuläre Schießereien und überraschende Wendungen.

Die Produktion von The Kellys wird von Amazon MGM Studios übernommen und soll exklusiv über den hauseigenen Streaming‑Dienst Prime Video veröffentlicht werden. Regisseur Brad Peyton, der bereits mit Dwayne Johnson an den Katastrophenfilmen San Andreas und Rampage zusammenarbeitete, führt das Projekt. Das Drehbuch stammt von Tze Chun, bekannt aus der Serie Gotham, und verspricht eine düstere, doch humorvolle Atmosphäre. Während die Dreharbeiten laut ersten Berichten bereits im Gange sind, wurde bisher nur die Beteiligung von Schwarzenegger und Hemsworth offiziell bestätigt.

Die übrigen Rollen bleiben vorerst unter Verschluss, doch Insider vermuten, dass weitere bekannte Gesichter aus dem Action‑Genre in kurzen Cameo‑Auftritten zu sehen sein könnten. Mit 78 Jahren zeigt Schwarzenegger erneut, dass er keine Anzeichen von Müdigkeit zeigt. Neben The Kellys bereitet er sich laut seiner eigenen Aussagen mit einem rigorosen Trainingsplan auf die körperlich fordernden Szenen vor.

In den vergangenen Jahren hat er sich nicht nur als Produzent und Regisseur versucht, sondern auch als Hauptdarsteller in verschiedenen Streaming‑Produktionen wieder etabliert, etwa in der Weihnachtskomödie The Man with the Bag, die ebenfalls von Amazon für das Jahr 2026 angekündigt wurde. Die kontinuierliche Präsenz des ehemaligen Gouverneurs im internationalen Action‑Kino wirft ein Licht auf seine bemerkenswerte Fähigkeit, sich immer wieder neu zu erfinden und den Wandel der Unterhaltungsindustrie zu nutzen.

The Kellys könnte damit nicht nur den nächsten großen Hit für Prime Video liefern, sondern auch einen weiteren Meilenstein in der langen Filmkarriere eines der bekanntesten Gesichter Hollywoods markieren





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