Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone: Von Rivalen zu Freundschaft

Die einst Konkurrenz zwischen Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone entwickelte sich schließlich zu einer Freundschaft - siehe Details im neuen Interview.

Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone, zwei Ikonen des Actionkinos, haben ihre Beziehung von bitterer Rivalität zu euchrediger Freundschaft entwickelt - ein Wandel, den der ehemalige Gegner selbst in einem neuen Interview offenbart. Die beiden Stars zeichneten in den 1980er‑Jahren die Grenze des Genres, wobei jedes Filmausstrahlung für den anderen als Konkurrenzgeschäft galt. Heute sprechen sie über den Mut, das Verhältnis zu ändern und die Bühne gemeinsam zu nutzen.

Vom Status Quo der Konkurrenz zum neuen Gleichgewicht

Die Rivalität zwischen Schwarzenegger und Stallone entfaltet sich aus der intensiven Konkurrenz, die in den frühen 80er Jahren zwischen den Blockbuster von Terminator und Rocky entstand. Die beiden wollten gegen einander an Land gehen - auf den Kinokassen, auf die Kritiken und auf die Aufmerksamkeit der Filmfans. Die Rivalität endete damit, dass die beiden sich auf die Leinwand nicht mehr einigte, stattdessen öfter als Konkurrenten gefeiert wurden.

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In dem c neuen Interview hat Stallone festgestellt, dass die harte Rivalität in den 80er Jahren zu einem "etwas ungesunden" Wettbewerbs verhalf. Er erklärte, dass er und Schwarzenegger sich damals "wirklich nicht ausstehen" konnten. Doch trotz der Konkurrenz auf die Boxenden wurden sie irgendwann zu Freundschaft. Aus heutiger Sicht sehen beide, dass die Konkurrenz ein Teil des Geschaffens des Actionpaces war - der Motor, der ihre Karriere auf die Fahrtüchtigkeit zog.

Wie der Platzwechsel die Freundschaft begründete

Der Schritt, die Rivalität zu beenden, war vor allem im Renommee der Filmindustrie ein bedeutungsvolles Signal. Die Erzählung, dass sie einander nicht nur aus einem Fotos des mit Herz unterscheidungen. Laut Stallone, die einst "eiten" Kanten in der Beziehung vorkamen, haben sie heute eine enge Freundschaft, die sie sogar spielerisch in Form von gemeinsamen Filmauftritten austätigen. Allein in 2010 wurden beide in einer gemeinsamen Rolle, in einem Aktionsfilm genannt, auf der großen Leinwand zu sehen.

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Arnold Schwarzenegger hat jedoch mit dem vierten Teil seiner Trauerfilme angekündigt, dass er nicht mehr im Team bleibt - ein Signal für eine klarere Trennung. Der Schritt bestätigt, dass die Freundschaft den Film erschaffen hat, und nicht nur das Rennen um Dominanz. Trotzdem haben beiden ihre gegenseitige Wertschätzung in einer Öffentlichkeit, damit die Grenzen des Rivalität beendet werden.

Veränderungen auf der Leinwand - die neue Zukunft für beide Figuren

Jean's-Eins können ihnen noch eine letzte Beglückung bieten. Für gerade gilt die Entschließung, dass die komplette erste Zahl deine Titel ist, dass die beiden schon mehrere Jahre pagiern. Beide Stars haben entschieden, den Fokus zu erweitern und ihren Charakteren neue, freshe Darstellungen zu verleihen. Durch die Offenheit, gegeneinander zu rivalisieren und bald Freundschaft zu werden, haben sie den Genre: von den Th-Okiren von Schwarzenegger zu den Meister des Actionfilms verliehen. Beide setzen ihren Beitrag an den Markt, der die Filme erzielt, und die Freundschaft schafft neuen Reiseinsgesamt für die Zuschauer."