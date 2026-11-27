Seit 2011 sind Arnold Schwarzenegger und Maria Shriver getrennt, zum Fest kommt die Familie aber weiterhin zusammen. Nun hat der Hollywoodstar verraten, welches Ritual seine Tochter inzwischen fortführt und was er aus seiner Kindheit in Österreich mitgenommen hat.

In einem neuen Film spielt Arnold Schwarzenegger selbst den Weihnachtsmann. Seit 2011 sind Arnold Schwarzenegger und Maria Shriver getrennt, zum Fest kommt die Familie aber weiterhin zusammen.

Nun hat der Hollywoodstar verraten, welches Ritual seine Tochter inzwischen fortführt und was er aus seiner Kindheit in Österreich mitgenommen hat. Arnold Schwarzenegger verbringt Weihnachten auch nach der Trennung von Maria Shriver im Kreis der ganzen Familie. Das hat der 79-Jährige im Interview mit dem US-Magazin "People" erzählt.

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"Es spielt keine Rolle, ob man geschieden ist oder nicht, wir kommen zusammen", sagte der frühere Gouverneur von Kalifornien. Die Kinder würden das lieben, deshalb halte man an der Tradition fest. Dazu gehören neben den Kindern auch die Enkel. Gefeiert wird bei Shriver.