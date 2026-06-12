Arnold Schwarzenegger war am Set von Total Recall unantastbar: Keine Witze über den Star erlaubt

Ein ehemaliger Kollege berichtet, dass selbst harmlose Scherze über Arnold Schwarzeneggers Akzent auf dem Set von Total Recall streng verboten waren. Regisseur Paul Verhoeven ließ keine Kritik am Hauptdarsteller zu, selbst als dieser nicht anwesend war.

Am Set des legendären Science-Fiction-Films Total Recall aus dem Jahr 1990 herrschte eine strikte Regel: Über Hauptdarsteller Arnold Schwarzenegger durfte nicht gewitzelt werden. Dies offenbarte Robert Picardo , der später vor allem als der holografische Doktor aus Star Trek : Voyager bekannt wurde, in einem Rückblick.

Picardo sprach die Rolle des Robotertaxifahrers Johnny Cab ein, eine der denkwürdigsten Nebenfiguren des Films. Das Gesicht und die Stimme der Figur stammten von ihm, da Spezialeffektkünstler Rob Bottin einen Abdruck seines Kopfes für das Design verwendet und ihn direkt für die Rolle engagiert hatte. Während der Aufnahmen hatte Picardo die Idee, Johnny Cab einen scherzhaften Kommentar zu Schwarzeneggers markantem österreichischen Akzent geben zu lassen.

Regisseur Paul Verhoeven lehnte den Vorschlag jedoch kategorisch ab, selbst als Picardo vorschlug, den Satz nur als internen Gag für die Crew aufzunehmen. Die Botschaft war klar: Der Star genoss absoluten Schutz vor任何 Form von Spott, selbst aus der sicheren Distanz der Sprechkabine. Interessanterweise trafen Picardo und Schwarzenegger während der gesamten Produktion nie persönlich, da Schwarzenegger seine Szenen in Mexiko drehte, während Picardo separat arbeitete. Dennoch blieb der Humor tabu.

Total Recall, basierend auf einer Kurzgeschichte von Philip K. Dick, war das Ergebnis einer langen und komplizierten Entwicklungsphase, die erst Fahrt aufnahm, als Schwarzenegger das Projekt übernahm und Verhoeven als Regisseur gewonnen werden konnte. Der Film, der rund 80 Millionen US-Dollar kostete und weltweit über 261 Millionen US-Dollar einspielte, gilt heute als Meilenstein des Genres. Die strikte Atmosphäre am Set, die keinen Raum für Seitenhiebe gegen den Hauptstar ließ, unterstreicht den außergewöhnlichen Status Schwarzeneggers in der damaligen Hollywood-Landschaft





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Total Recall Arnold Schwarzenegger Paul Verhoeven Robert Picardo Star Trek Filmgeschichte Set-Geschichten

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Neue Frisur: Sylvie Meis zeigt sich mit kurzen Haaren – ihre Fans sind total begeistertSylvie Meis' lange Mähne ist eines ihrer Markenzeichen. Doch jetzt hat die Moderatorin einen radikalen Schnitt gewagt und zeigt sich mit deutlich kürzeren Haaren.

Read more »

„Die waren total unselbstständig”: Bäcker arbeitet 90 Stunden pro Woche ohne AngestellteWeil er keine guten Angestellten findet, macht ein Bäcker in Bochum alles allein. Der 51-Jährige arbeitet etwa 90 Stunden pro Woche.

Read more »

Arnold Schwarzenegger und die Rückkehr des Action-Königs in The KellysDer Action-Veteran Arnold Schwarzenegger übernimmt die Hauptrolle in dem kommenden Amazon MGM Studios Projekt The Kellys. In diesem spannenden Thriller kämpft ein ehemaliger Polizist gemeinsam mit seiner Familie gegen den internationalen Terrorismus, um seine entführte Ehefrau zu retten.

Read more »

'DWTS'-Star Lindsay Arnold begrüßt Baby Nummer drei mit SamErneutes Babyglück bei Lindsay Arnold: Die Ex-Tänzerin begrüßt ihren ersten Sohn und teilt emotionale Momente frisch aus dem Krankenhaus.

Read more »