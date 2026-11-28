Arnold Schwarzenegger (79) spielt in der Prime-Video-Komödie "Geklaute Weihnachten" einen Superhelden-Santa. Der Actionfilm startet am 2. Dezember mit vielen Gags und Musical-Elementen.

Der globale Filmstar Arnold Schwarzenegger (79) schlüpft in der neuen Action-Comedy " Geklaute Weihnachten" (Originaltitel: "The Man with the Bag") in die Rolle eines superheldenhaften Weihnachtsmanns. In dem Film, der am 2. Dezember exklusiv auf der Streaming-Plattform Prime Video verfügbar sein wird, erhält der ehemalige Gouverneur von Kalifornien einen magischen Geschenkesack, der ihm im Verlauf der Geschichte gestohlen wird. Diese Entführung löst eine wilde und actionreiche Jagd durch die Straßen von New York aus, bei der es um die Rettung des Weihnachtsfestes geht.

Handlung und Figuren im Fokus

Die Prämisse des Films basiert auf der Idee, dass ohne die erfüllten Wünsche und Geschenke aus dem Zaubersäcklein das Weihnachtsfest für alle Beteiligten im Nachteil sein wird. Schwarzenegger schlüpft dabei nicht in die klassische, sanfte Rolle, sondern agiert als Superheld in einem roten Mantel, der durch den Kamin seiner Arbeitsstätte kommt. Die Geschichte ist als Action-Komödie konzipiert und überrascht das Publikum mit einer Vielzahl an kleinen Gag-Einlagen, die speziell auf die öffentliche Wahrnehmung des Schauspielers abzielen. Dazu gehört unter anderem die Szene, in der Arnold Schwarzenegger statt seiner sonst ikonischen Zigarren süße Zuckerschlangen lutscht, was eine humorvolle Abkehr von seinem früheren Image darstellt.

Also read Arnold Schwarzenegger verrät seine liebste Weihnachtstradition

Gastauftritte und aktuelle Themen

Neben der Hauptrolle von Arnold Schwarzenegger trägt auch die Sängerin Mariah Carey (57) zu den humorvollen Elementen des Films bei. Ihre Figur wird im Kontext der ewigen Jugend mit einem Geheimnis rund um Elfen verbunden, was die fantastischen Aspekte der Handlung unterstreicht. Gleichzeitig setzt sich der Film mit realen Problemen auseinander, indem der Klimawandel dem Weihnachtsmann am Nordpol zu schaffen macht und als Hindernis in der Plot-Entwicklung dient. Diese Mischung aus Fantasy-Elementen und gesellschaftlichen Anspielungen soll den Film für ein breites Publikum interessant machen und ihn von traditionellen Weichbildern abheben.

Regisseur bevorzugt Musical-Finale

Die Regieführung obliegt Adam Shankman (62), der durch Werke mit starkem musikalischen Fokus wie "Rock of Ages" bekannt geworden ist. Ursprünglich plante Shankman, den Film mit einer gigantischen Action-Sequenz im Big Apple enden zu lassen. Letztlich entschied man sich jedoch am Set für ein Finale, das auf viel Musik und einer aufwändigen Choreografie basiert. Nach Angaben des Regisseurs gefiel dieser kreative Umschwung allen Beteiligten am Produktionsort, was die Entscheidung für das Musical-Element im Showdown begünstigte. Diese Wahl unterstreicht den spielerischen Ton des gesamten Werkes und hebt es von reinen Action-Filmen ab.

Advertisement

Schwarzeneggers persönliche Weihnachts-Tradition

Arnold Schwarzenegger betont, dass Weihnachten auch für ihn persönlich eine besondere Bedeutung hat. Er erinnert sich an seine Kindheit, in der die Familie zwar finanziell beschränkt war, aber der gemeinsame Baum bis an die Decke reichte. Diese Erinnerung an die Bedeutung des Zusammenseins mit Liebsten hat er sich über alle Jahre hinweg bewahrt. Für ihn ist es wichtig, dass diese Tradition auch heute noch gelebt wird, trotz der höheren Decken in seiner heutigen Villa. Die Familie feiert weiterhin traditionell an Heiligabend, genau wie es früher in ihrer Heimat üblich war.

Tradition und neue Generation

Die Weitergabe dieser familiären Rituale ist ein zentraler Aspekt im Leben von Arnold Schwarzenegger. Er hat diese Art der Feier mit seinen eigenen Kindern praktiziert und führt diese Tradition nun auch mit den Enkeln fort. Obwohl es in den USA traditionell der Christmas Day am 25. Dezember ist, der den vollen Weihnachtsfokus erhält, spielt der 24. Dezember in seiner Familie eine entscheidende Rolle. Diese Beständigkeit in den Feiertagsritualen spiegelt sich auch in seiner Motivation wider, die Rolle des Weihnachtsmanns zu übernehmen, da er die Freude am Feiern und die damit verbundene Verbundenheit schätzt.

Reaktionen und Erwartungshaltung

Arnold Schwarzenegger zeigt sich begeistert von der Möglichkeit, in diesem Projekt mitzuwirken. Er bezeichnet die Rolle als etwas Neues für ihn und freut sich das ganze Jahr über auf die Veröffentlichung des Films. Der Schauspieler merkt mit Freude an, dass er die Figur des mit Abstand beliebtesten Mannes der Welt spielt, da jeder den Weihnachtsmann mag. Er betrachtet diese Chance als ein Geschenk, sowohl für sich selbst als auch für das Publikum, das den Film am 2. Dezember auf Prime Video entdecken kann. Die Kombination aus seiner Action-Expertise und der festlichen Thematik verspricht einen einzigartigen Kinogenuss.