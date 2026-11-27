Ein Superhelden-Blockbuster mit Arnold Schwarzenegger zählt zu den schlechtesten seines Genres. Das Kostüm aus dem Film gefiel Arnie aber so sehr, dass er es für einen Deal weiter behalten hat.

Ein Superhelden-Blockbuster mit Arnold Schwarzenegger zählt zu den schlechtesten seines Genres. Das Kostüm aus dem Film gefiel Arnie aber so sehr, dass er es für einen Deal weiter behalten hat.

Spätestens seit der Dark Knight-Trilogie von Christopher Nolan ist Batman als Kinoheld in der öffentlichen Gunst wieder deutlich gestiegen. Zuvor war der Dunkle Ritter in den 90ern durch deutlich weniger beliebte Verfilmungen in unangenehmer Erinnerung geblieben. Gemeint sindals Bösewicht Mr. Freeze zu sehen. Obwohl der Terminator-Star heute kaum noch über den Blockbuster spricht, konnte er sich von dem Kostüm seiner Figur bis heute nicht trennen.

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, dass er sich für einen speziellen Deal mit dem verantwortlichen Studio Warner Bros. die Eigentümerschaft daran sicherte: Die Schauspieler:innen würden gerne mit alle möglichen Dinge mitnehmen, und wir müssen sehr darauf achten, dass das auf ein absolutes Minimum beschränkt bleibt. Arnold Schwarzenegger wollte ein Kostüm von Mr. Freeze. Es ging bis ganz nach oben zum Studio.