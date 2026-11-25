Aroundtown hebt dank des Einstiegs bei LEG die Prognose für 2026 an, während Gewinn und operatives Ergebnis zuletzt sanken.

Aroundtown erhöht Jahresprognose nach LEG-Einstieg Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown poliert seine Ergebnisprognose für das Gesamtjahr leicht auf. Ein Grund dafür sei der jüngst erfolgte Einstieg beim Konkurrenten LEG über die Wohnimmobilien-Tochter Grand City Properties , teilte Aroundtown am Mittwoch mit.

Die Luxemburger Gesellschaft erwartet für 2026 nun ein operatives Ergebnis im Bereich von 285 bis 305 Mill. Euro; das sind am unteren Ende der Bandbreite 10 Mill. Euro mehr als zuvor angepeilt. Im Vorjahr hatte Aroundtown operativ 288 Mill.

Also read DELL TECHNOLOGIES: KI-Server treiben die Jahresprognose auf 202 Mrd. Dollar

Euro verdient. Die Konzerntochter GCP war Ende Oktober bei LEG eingestiegen. Aroundtown erwartet durch das Finanzinvestment, das den Angaben zufolge derzeit bei knapp einem Viertel der LEG-Anteile liegt, einen Zuwachs beim operativen Ergebnis von 20% auf anteiliger Basis In den ersten neun Monaten dieses Jahres war das operative Ergebnis vor allem wegen höherer Finanzierungskosten um 3% im Vergleich zum Vorjahr auf knapp 215 Mill. Euro gesunken.

Unter dem Strich brach der Gewinn von 882 Mill. auf 332 Mill. Euro ein. Der Rückgang sei vor allem dem geringeren Ergebnis aus der Bewertung der Immobilien im ersten Halbjahr geschuldet, hieß es.

Advertisement

Zudem hatte Aroundtown im Neunmonatszeitraum des Vorjahres von einmaligen Steuererträgen profitiert. Außerdem stellt Aroundtown seine Führung als Doppelspitze neu auf. Der bisherige Vorstandschef Barak Bar-Hen, der auch für das operative Geschäft zuständig ist, scheide zum Jahresende aus, teilte das Unternehmen am Mittwoch anlässlich seiner Zahlenvorlage mit. Seine Nachfolge sollen der bisherige Vizechef Kamaldeep Manaktala und Finanzvorstand Jonas Tintelnot gemeinsam als neue Co-Chefs übernehmen.

Tintelnot bleibe zugleich Finanzvorstand, hieß es weiter. Bar-Hen hatte Aroundtown mehr als sechs Jahre lang geführt. Nun soll der Manager das Unternehmen während des Übergangs als Berater unterstützen. Manaktala gehört seit fünf Jahren der erweiterten Unternehmensführung an.

Viele Glasfaser-Firmen stehen finanziell unter Druck. Bei Tele Columbus zieht sich nun ein Infrastrukturfonds von Morgan Stanley zurück, die Gläubiger übernehmen. Dafür nehmen sie auch frisches Geld in die Hand. Dell hat im vergangenen Quartal das beste Ergebnis der Firmengeschichte erzielt.

Treiber ist der Ausbau von KI-Rechenzentren. Das Management schraubt die Ziele zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit nach oben. Hat Nvidia trotz Verbots Chips nach China geliefert? Der zurückgekehrte CEO Jensen Huang soll dazu im Bankenausschuss aussagen.

Advertisement

In einem Interview signalisiert US-Präsident Donald Trump bereits Unterstützung – und erwägt offenbar auch einen Staatseinstieg. Jensen Huang liefert Zweifeln an der Governance von Nvidia zusätzliches Feuer. Nach seiner Rückkehr sagte er vor Mitarbeitern wohl, er wolle das Unternehmen weiter ohne designierten Nachfolger führen. Nvidia hat in China erhebliche Umsätze im Feuer, falls die Behörden Reporting- oder Sanktionsverstöße feststellen.

Dass Trump möglicherweise erneut eingreift, um den Konzern und seinen Chef zu schützen, erhöht das Vertrauen bei Investoren nicht. Am Montag hatten die Eigentümer der Baumarktketten Toom und Obi die Zusammenführung der beiden Marken bekannt gegeben. Tags darauf erwartete Hornbach-CFO Joanna Kowalska durch den Deal mehr Wettbewerb, Hornbach bleibe aber bei seiner Strategie.