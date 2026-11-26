Beim Immobilienspezialisten stand der gestrige Zahlentermin (Q3/9M) im Zeichen der Neuorientierung. In der Vergangenheit auf Gewerbeimmobilien fokussiert, läuft die Hinwendung zum Thema Wohnimmobilien.

Beim Immobilienspezialisten stand der gestrige Zahlentermin im Zeichen der Neuorientierung. In der Vergangenheit auf Gewerbeimmobilien fokussiert, läuft die Hinwendung zum Thema Wohnimmobilien. AROUNDTOWN hat sich im Oktober über die Wohnimmobilientochter GRAND CITY mit 20 % an LEG IMMOBILIEN beteiligt.

Dies sorgte anfänglich für einen Kursdämpfer, soll sich aber bereits positiv auswirken: Beim operativen Jahresergebnis hob AROUNDTOWN die Erwartungsspanne unten um 10 Mio. € an. Ein weiterer Wandel: Künftig soll der Konzern von einer Doppelspitze geleitet werden, für die auch der bisherige Finanzchef vorgesehen ist. Die AROUNDTOWN-Aktie legte gestern 4,9 % zu.

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JEFFERIES hingegen blieb bei einer negativen Einschätzung mit Hinweis auf rückläufige 9M-Ergebnisse, verlangsamtes Wachstum und höheren Büro-Leerstand. Die Actien-Börse hält an LEG IMMOBILIEN fest und nimmt AROUNDTOWN zunächst auf die Watchlist. Nicht nur hatte man im Sommer die Prognose für 2024 leicht erhöht - nun bekräftigte man den Ausblick für 2024 am oberen Ende dieser erhöhten Prognose. Der FFO 1 soll 2024 am oberen Ende der Bandbreite von 290 bis 320 Mio.