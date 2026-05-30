Kai Havertz eröffnete das Finale, Ousmane Dembélé glich aus, und nach einer intensiven Verlängerung entschied ein umstrittener Elfmeter von Gabriel Magalhães über den Sieg von Arsenal gegen PSG.

In einem mitreißenden Finale zwischen Arsenal und PSG kam es nach einer torlosen ersten Halbzeit zu einem dramatischen Wendepunkt, als Kai Havertz das schwarze Brett für die Gunners eröffnete.

In der 48. Minute lehnte Havertz einen abgefälschten Pass von Leandro Trossard ab, der das Spiel sofort in die Höhe schnellen ließ und den Engländern die Führung zusicherte. Kurz darauf, fast unverzüglich, glich Ousmane Dembélé per Elfmeter aus, nachdem er im Strafraum von Arsenal verteidigt wurde. Das Spiel ging in die Verlängerung, wobei beide Trainer um die letzten Kräfte ihrer Teams kämpften.

In der zweiten Verlängerungsphase stand Gabriel Magalhães im Fokus, als er im entscheidenden Elfmeterschießen den Ball verfehlte und damit Arsenal den Sieg bescherte. Trotz dieses entscheidenden Fehlers zeigte Magalhães in der regulären Spielzeit eine stabile Defensivarbeit und verhinderte mehrfach gefährliche Angriffe der Pariser. Seine Zweikampfstärke und das taktische Verständnis machten ihn zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Hintermannschafts. Die Mittelfeldakteure beider Teams prägten das Geschehen mit wechselhaften Leistungen.

Der portugiesische Mittelfeldspieler von PSG, häufig im Schatten des technisch versierteren Vitinha, überzeugte mit aggressiven Zweikämpfen und sicheren Pässen, wobei er kurz vor Schluss eine Gelbe Karte für ein taktisch wichtiges Foul erhielt. Im Arsenal zeigte ein junger Akteur, dessen Name im Bericht nicht genannt wird, eine bemerkenswerte Vielseitigkeit: Er wechselte zwischen linker und zentraler Position, unterstützte das Offensivspiel und blieb in der Schlussphase defensiv zuverlässig, insbesondere gegen Bukayo Saka.

Ein weiteres PSG-Mitglied agierte als verkappter Linksverteidiger im tiefen Aufbau, war jedoch im Spiel nur selten gefährlich und wurde nach kurzer Zeit durch einen Ersatzspieler abgelöst. Der Elfmeterschießen brachte weitere Überraschungen. Während Dembélé seinen Strafstoß kühl verwandelte, versagte Gabriel Magalhães, was den Rahmen für ein nervenaufreibendes Finale setzte. David Raya, Arsenal‑Torhüter, blieb über die gesamte Spielzeit hinweg weitgehend unaufgefordert, zeigte jedoch in der 55.

Minute eine herausragende Parade gegen einen Freistoß von Hakimi. Seine Rettung in der 85. Minute, als er im Alleingang einen Schuss von Barcola abwehrte, war ein weiteres Highlight. Trotz dieser starken Momente blieb das Elfmeterschießen für ihn eine Chance verwehrt, als er Demélés Elfmeterschuss nicht halten konnte.

Am Ende sicherte Arsenal durch die Präzision von Havertz und die Nervenstärke im Elfmeterschießen den verdienten Sieg, während PSG trotz individueller Glanzlichter mit einer knappen Niederlage abzog





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