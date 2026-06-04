Arsenal bemüht sich um Kerim Alajbegovic - Bayer Leverkusen plant langfristig mit Talent

Der FC Arsenal ist an einer Verpflichtung des 19-jährigen Offensivtalents Kerim Alajbegovic interessiert, der jedoch von Bayer LeverkusenLangfristig gebunden werden soll. Nach einer starken Saison in Österreich stieg der Marktwert des Spielers sprunghaft an, und Leverkusen lehnte bereits hohe Angebote ab. Ein Wechsel ist nur unter bestimmten Bedingungen denkbar.

Der FC Arsenal zeigt Interesse an dem 19-jährigen Offensivspieler Kerim Alajbegovic , der aktuell bei RB Salzburg unter Vertrag steht. Wie die englische Zeitung Daily Mail berichtet, befindet sich Arsenal bereits im Austausch mit den Beratern des talentierten Linksaußen.

Alajbegovic, der gebürtig aus Köln stammt, wechselte erst im letzten Sommer aus der Jugend von Bayer Leverkusen für eine Ablöse von zwei Millionen Euro zu RB Salzburg. In seiner ersten Saison bei den Österreichern konnte er direkt überzeugen: In 28 Ligaeinsätzen erzielte er neun Tore und gab drei Vorlagen. Sein Marktwert stieg laut transfermarkt.de innerhalb einer Spielzeit von fünf auf 22 Millionen Euro.

Alajbegovic steht zudem im bosnisch-herzegowinischen Nationalkader für die bevorstehende Weltmeisterschaft, bei der sein Team in Gruppe B auf Kanada, die Schweiz und Katar trifft. Bayer Leverkusen nutzte eine im Wechselvertrag vereinbarte Rückkaufklausel in Höhe von sechs Millionen Euro, um das Talent zurückzuholen. Er unterschrieb einen langfristigen Vertrag bis 2031, dennoch sind mehrere europäische Topklubs an ihm interessiert.

Informationen des Blattes Sport Bild zufolge lehnte Leverkusen bereits im Winter Angebote der italienischen Vereine Lazio und AS Rom in Höhe von 25 Millionen Euro ab, nachdem diese in Absprache mit Salzburg vorgelegt hatten. Für die kommende Saison ist Alajbegovic bei Bayer eingeplant und soll sich unter dem neuen Trainer, der noch nicht feststeht, zum Leistungsträger entwickeln.

Ein Abgang im Sommer ist nur unter einer spezifischen Bedingung denkbar: Sollte der Nachfolger des bisherigen Trainers Kasper Hjulmand Alajbegovic nicht als Schlüsselspieler einstufen, könnte Bayer das Talent nach der WM mit großem Gewinn veräußern. Genau diese Unsicherheit bietet Arsenal möglicherweise die letzte Chance, den schnellen und trickreichen Dribbler noch in diesem Sommer zu verpflichten. Leverkusen however will das junge Eigengewächs langfristig binden und zu einem Top-Spieler formen, was den Wettbewerb mit internationalen Großen wie Arsenal weiter anheizt





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