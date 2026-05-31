Arsenal-Fans feiern Meistertitel trotz Champions-League-Niederlage

Hunderttausende Arsenal-Fans feierten in London den englischen Meistertitel mit einer Parade, trotz der Niederlage im Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain. Spieler und Anhänger zeigten sich stolz auf die Saison.

Hunderttausende Arsenal - Fans haben London in ein rot-weißes Meer verwandelt, um den englischen Meistertitel zu feiern, trotz der bitteren Niederlage im Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain, das mit 4:5 im Elfmeterschießen verloren ging.

Am Nachmittag zogen mehrere Busse mit offenem Dach durch die Stadt, an Bord die Fußballstars und das Team. Die rund neun Kilometer lange Route war bereits Stunden vor dem Start von enthusiastischen Anhängern gesäumt, die Vereinslieder sangen, Pyrotechnik zündeten und ohrenbetäubend jubelten. Eine junge Anhängerin sagte dem Sender Sky News: Ich bin total aus dem Häuschen - ich bin so stolz auf Arsenal. Gestern ist mir egal.

Diese Stimmung spiegelte die allgemeine Begeisterung wider, die trotz der knappen Finalniederlage herrschte. Viele Fans betonten, dass der Meistertitel nach 22 Jahren ein historischer Erfolg sei, der die Enttäuschung über das verlorene Endspiel überwiege. Die Parade führte durch zentrale Straßen Londons, vorbei an Wahrzeichen wie dem Trafalgar Square und dem Buckingham Palace, wo die Menge immer dichter wurde. Sicherheitskräfte hatten alle Hände voll zu tun, um die jubelnden Massen im Zaum zu halten, aber die Stimmung blieb ausgelassen und friedlich.

Spieler wie Kapitän Martin Odegaard und Starstürmer Bukayo Saka winkten den Fans zu, während sie auf den Bussen standen und selbst immer wieder in Gesänge einstimmten. Besonders emotional war der Moment, als der Bus des Teams am Emirates Stadium vorbeifuhr, wo tausende Fans versammelt waren, um ihre Helden zu empfangen. Die Atmosphäre war elektrisierend, und viele Anhänger hatten Tränen in den Augen, als sie den Pokal in den Händen ihrer Spieler sahen.

Premierminister Keir Starmer, ein bekennender Arsenal-Fan, würdigte die Mannschaft in einem Beitrag auf X: Ein historischer Meistertitel und nur einen Hauch von europäischem Ruhm entfernt. Eine Saison, auf die wir unglaublich stolz sein können. Auch Abwehrspieler Gabriel, der im Finale den entscheidenden Elfmeter verschossen hatte, zeigte sich trotz des persönlichen Rückschlags optimistisch. Auf Instagram schrieb er: Es ist schmerzhaft, aber ich bin stolz auf das Team und alles, was wir zusammen in dieser Saison erreicht haben.

Vielen Dank an unsere unglaublichen Fans für eure Unterstützung auf jedem einzelnen Schritt dieses Weges. Ihr habt es verdient, diese Reise gemeinsam mit uns zu feiern und die heutige Parade zu genießen. Die Fans honorierten diese Demut und den Kampfgeist der Mannschaft mit noch lautstärkerem Jubel. Viele Schilder und Banner zeigten Sprüche wie Eine Saison für die Ewigkeit oder Wir sind wieder oben, die den Stolz auf den Gewinn der Premier League nach über zwei Jahrzehnten unterstrichen.

Die Parade endete schließlich am Hyde Park, wo eine Bühne für eine offizielle Feier aufgebaut war. Dort hielten Trainer Mikel Arteta und einige Spieler Reden, in denen sie die Bedeutung der Fans für den Erfolg betonten. Arteta sagte: Diese Meisterschaft gehört euch. Ihr habt uns durch dick und dünn begleitet.

Jetzt feiern wir gemeinsam. Die Menge tobte, und Feuerwerk erhellte den Abendhimmel. In den sozialen Medien überschlugen sich die Fans mit Posts und Videos von der Parade. Die Hashtags ArsenalParade und WeAreTheChampions trendeten weltweit.

Auch ehemalige Spieler wie Thierry Henry und Patrick Vieira gratulierten dem Team und lobten die Entwicklung unter Arteta. Die Saison war geprägt von einer starken Defensive, kreativen Offensivaktionen und einem unerschütterlichen Teamgeist. Obwohl das Champions-League-Finale verloren ging, sehen viele Experten Arsenal als aufstrebende Macht im europäischen Fußball. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie nicht nur in England, sondern auch international konkurrieren kann.

Die Fans blicken bereits optimistisch auf die nächste Saison, in der sie erneut um die Titel kämpfen wollen. Die Parade war ein würdiger Abschluss einer außergewöhnlichen Saison, die Arsenal und seine Anhänger so schnell nicht vergessen werden





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