Experte Jan Aage Fjørtoft sieht Arsenal im Premier-League-Kampf klar im Vorteil. Ein Sieg im Duell gegen den Titelverteidiger Manchester City würde die Reihen neu sortieren.

Im direkten Vergleich der beiden Tabellenführer sieht Experte Jan Aage Fjørtoft einen klaren Favoriten. Vor dem ersten Duell der laufenden Premier League -Saison zwischen Arsenal und Manchester City äußerte der norwegische Reporter für Viaplay seine überzeugtne Meinung. Er warnt vor einer knappen Partie und deutet an, dass Arsenal die bessere Mannschaft ist.

Prognose: Klassenunterschied im Vorteil für Arsenal

Jan Aage Fjørtoft bewertet die aktuellen Chancen nicht als ausgeglichen, sondern spricht von einem deutlichen Unterschied in der Qualität. Ein Sieg von Arsenal wäre für ihn eine Vorentscheidung im Titelrennen. Die aktuelle Saison zeige keinen engen Wettkampf, sondern einen echten Klassenunterschied zwischen den Mannschaften. Fjørtoft ist der Überzeugung, dass Arsenal fast auf jeder Position besser aufgestellt ist. Er prognostiziert einen sicheren Vorsprung von zehn Punkten am Saisonende.

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Diese Einschätzung gründet sich auf die Leistungen der letzten drei Jahre. In drei der vergangenen vier Jahre waren Arsenal und Manchester City either Meister oder Vizemeister der Premier League. Doch jetzt scheint sich die Balance zu verschieben. Die Bewertung durch den Experten ist eindeutig: Die Gunst der Stunde liegt bei den Gunners aus dem Norden Londons.

Finanzverfahren und sportliche Unsicherheit bei City

Mit einer komplexen Situation sieht sich aktuell Manchester City konfrontiert. Ein XXL-Punktabzug oder sogar der Zwangsabstieg stehen im Raum, da der Klub wegen 115 Finanzverstößen angeklagt ist. Das Verfahren hat noch kein definitives Ende gefunden, aber die Auswirkungen sind bereits spürbar.

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Jan Aage Fjørtoft beschreibt die Lage im Verein als Mischung aus verschiedenen negativen Faktoren. Drohende Strafen wegen der Finanzverstöße schweben über dem Klub. Zudem sind einige Schlüsselspieler nicht in ihrer Topform. Hinzu kommt der schmerzhafte Umbruch mit dem neuen Trainer Enzo Maresca, der die Gewohnheiten der vergangenen Jahre durchbricht.

Die sportlichen Ergebnisse spiegeln diese Unsicherheit wider. Beim lahmen 1:1 gegen Fulham bekam die Mannschaft von Enzo Maresca schon zur Pause Pfiffe der eigenen Fans. Der Reporter erklärt, dass sie aktuell fast schon schlecht spielen. Es fehle an Identität, Leidenschaft und kaum sei systematisch nach vorne gespielt worden.

Arsenal unter Arteta: Die geölte Maschine

Ganz im Gegensatz dazu entwickelt sich Arsenal unter Trainer Mikel Arteta immer mehr zu einer geölten Maschine. Eine stabile Abwehr, die bis zum 2:2 in Newcastle am Wochenende vorher vier Zu-null-Siege in Folge sammelte, bietet die perfekte Grundlage. Auch die Standardstärke ist ein entscheidender Faktor, der bereits im Vorjahr die erste Meisterschaft seit 2004 sicherte.

Mikel Arteta hat mit seiner Mannschaft eine besondere Eigenschaft entwickelt, Spiele zu gewinnen. Selbst nach Rückschlägen bleibt die mentalen Stärke erhalten. Newcastles deutscher Trainer Matthias Jaissle urteilte nach dem direkten Duell: "Sie sind verdammt gut". Diese Worte unterstreichen die Dominanz, die Arsenal aktuell auf dem Platz ausstrahlt.

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Wenn Stars wie Ødegaard oder Rice alles passt, sieht das auch nach vorn gut aus. Fjørtoft ist überzeugt, dass Arsenal eine Art Dynastie aufbaut, um auf Jahre in England oben zu sein. Diese Konstanz unterscheidet sie deutlich von den aktuellen Unsicherheiten bei den Citizens.

Tabellensituation und der Druck auf Brighton

Gewinnt Tabellenführer Arsenal, wächst der Vorsprung auf den Dritten Man City auf neun Punkte an. Diese Zahl ist entscheidend für die weitere Entwicklung der Premier League. Selbst ein punktgleiches Spiel würde den psychologischen Druck enorm erhöhen. City muss sich nun mit den eigenen Problemen auseinandersetzen.

Auch der Zweite, das Überraschungsteam Brighton mit 22 Punkten, könnte sich von den Citizens absetzen. Es würde zum aktuellen Trend passen, wenn Brighton den Anschluss an die Spitzengruppe nicht verliert. Der Abstand zu den unteren Tabellenrängen bleibt für Brighton kritisch, während der Kampf gegen die Top-Teams schärfer wird.

Jan Aage Fjørtoft fasst die Situation zusammen: Diese Saison ist es ein Klassenunterschied. Die Details der Finanzstrafen bei City wirken wie ein Schatten über den Verein. Bis zur Entscheidung bleibt der Titelkampf spannend, aber Arsenal tritt mit dem größten Vertrauen an. Der Vergleich mit den vergangenen Jahren zeigt, dass dies kein gewöhnliches Duell ist.