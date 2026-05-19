Arsenal gewinnt wieder Premier League-Meisterschaft nach 22 Jahren

Der FC Arsenal hat erstmals seit 22 Jahren die Premier League gewonnen und dank Englands Rekordtorschüterskönig Erling Haaland zum Titel beigetragen.

Der FC Arsenal hat erstmals seit 22 Jahren die Premier League gewonnen und dank Englands Rekordtorschüterskönig Erling Haaland begünstigt einen dramatischen Saisonendspurt vom Verfolger Manchester City .

Während Arsenal bereits im siebten Spieltag fast dominierte, musste man dann, mit vier Punkten Rückstand in der Tabelle, in Bournemouth auf einen Punkt reichen und erholt einen knappen Sieg über Everton. Pep Guardiola gratulierte Arsenal-Coach Mikel Arteta zum Titel und bestätigte, dass er sein Amt auf dem letzten Spieltag abgibt, nachdem er zehn Jahre lang im Amt war.

Insgesamt hatte Guardiola mit Manchester City sechs Mal die Meisterschaft, einmal die Champions League, dreimal den FA Cup und fünfmal den Ligapokal gewonnen. Zuvor waren Arsenal dreimal Vizemeister geworden in Folge. Am 30. Mai könnte der neue Meister das Double perfekt machen, wenn man den Titel der Champions League gewinnt





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