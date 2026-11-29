Das Topspiel der englischen Premier League hält, was es verspricht. Beim Duell zwischen dem FC Arsenal und Manchester City beendet Erling Haaland seine Torflaute, trifft Kai Havertz wieder, es gibt umstrittene Szenen, viel Aufregung - und am Ende ein Remis.

Kai Havertz und Gianluigi Donnarumma lieferten sich eine kleine Fehde. Das Topspiel der englischen Premier League hält, was es verspricht.

Beim Duell zwischen dem FC Arsenal und Manchester City beendet Erling Haaland seine Torflaute, trifft Kai Havertz wieder, es gibt umstrittene Szenen, viel Aufregung - und am Ende ein Remis. Spitzenreiter FC Arsenal hat im Topspiel der Premier League gegen Manchester City dank eines späten Treffers einen Punkt gerettet und Comeback-Qualitäten gezeigt.

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Die Mannschaft von Trainer Mikel Arteta, die unter der Woche in der Champions League gegen Borussia Dortmund nur 1:1 gespielt hatte, kam im Emirates Stadium durch Tore des deutschen Fußball-Nationalspielers Kai Havertz und Jurrien Timber nach zweimaligem Rückstand zu einem 2:2 . Zunächst hatte Erling Haaland die Gäste in der intensiv geführten Partie in Führung geschossen. Der Norweger, der zuvor drei Ligaspiele lang kein Tor erzielt hatte, traf nach Vorlage des Ex-Leipzigers Josko Gvardiol, bevor Havertz sechs Minuten später zum Ausgleich traf. Der Nationalspieler hatte schon in der 9. Minute getroffen. Das Tor zählte wegen einer Abseitsposition allerdings nicht.