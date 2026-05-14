Arsenal-Mitarbeiter enttäuscht: teure Charterflüge für Finale in Budapest

Verschiedene Mitarbeiter des Klubs aus Nord-London sind angeblich von ihrem Verein enttäuscht, da der Verein für das anstehende Finale in der Puskas-Arena über Drittanbieter Charterflüge nach Ungarn zur Verfügung gestellt hat. Die Kosten belaufen sich auf 859 Pfund, also knapp 992 Euro.

Mitten in der heißen Saison sollen mehrere Mitarbeiter "verärgert" und "enttäuscht" von ihrem Verein sein. Der Grund: für das anstehende Finale in der Puskas-Arena hat der Klub aus Nord-London über Drittanbieter Charterflüge nach Ungarn zur Verfügung gestellt.

Kostenpunkt: 859 Pfund, also knapp 992 Euro! Für das Endspiel hat die Uefa den Gunners ein Kontingent von 16.824 Stehplatzkarten zur Verfügung gestellt. Laut dem Telegraph hat Arsenal zwar jedem Mitarbeiter eine kostenlose, nicht übertragbare Eintrittskarte für das Finale zur Verfügung gestellt, aber eben zusätzlich Charterflüge mit einem externen Reiseveranstalter organisiert. Alle Mitarbeiter, die das Angebot einer kostenlosen Eintrittskarte angenommen haben, müssen ihre Anreise nach Budapest selbst bezahlen.

Immerhin: Mitarbeiter, die am Finaltag arbeiten, bekommen ihre Reisekosten erstattet.

"Soweit Plätze verfügbar sind, können Kollegen, die das Finale besuchen, optional einen Sitzplatz auf diesen Flügen erwerben", wurde den Mitarbeitern dem Bericht zufolge mitgeteilt. Laut dem Bericht soll etwa ein Drittel des Arsenal-Staffs das teure Angebot angenommen haben. Dass es auch anders geht, zeigt Final-Gegner Paris. PSG übernimmt die Reisekosten seiner Mitarbeiter nach Ungarn komplett.

Welcher der beiden Klubs beim Rückflug noch einen Platz für den Henkelpott reservieren muss, entscheidet sich dann am 30. Mai. Während Paris im Halbfinale den FC Bayern ausschaltete, setzten sich die Gunners gegen Atlético Madrid durch. Außerdem stehen die Engländer kurz vor ihrem erste





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Arsenal Mitarbeiter Enttäuschung Charterflüge Finale In Budapest

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Acht Mitarbeiter unter Verdacht: Zwei Generalschlüssel von JVA Euskirchen verschwundenMitten in der Schmiergeldaffäre der JVA Euskirchen fällt auf, dass zwei Transponder des Gefängnisses ausgetauscht wurden. Mit den abhandengekommenen Schlüsseln lassen sich sämtliche Türen öffnen. Es fehlt jede Spur.

Read more »

Turbulenter Abschied beim Chemnitzer FC: Dejan Bozic verlässt den Verein unter kontroversen UmständenDer Top-Scorer Dejan Bozic trennt sich vom Chemnitzer FC. Hinter dem Abgang stehen Vorwürfe über manipulierte Krankmeldungen und unerfüllte Gehaltsforderungen.

Read more »

Nicole Anyomi und weitere Eintracht-Spielerinnen verlassen den VereinNicole Anyomi und drei weitere Eintracht-Spielerinnen verlassen den Verein nach dieser Saison. Anyomi wird ihren Vertrag nicht verlängern, und Geraldine Reuteler und Nadine Riesen verlängern ihre auslaufenden Verträge nicht. Elisa Senß geht ebenfalls nach der Saison. Für die Frankfurterinnen geht es um den dritten Platz und damit die Europapokal-Quali in der Bundesliga.

Read more »

Bielefelder Kneipp-Verein spendiert neuen Trinkbrunnen für TheesenZum 75-jährigen Bestehen suchten die Vereinsmitglieder ein Projekt, das die Idee des Naturheilkundlers aufnimmt. An der evangelischen Kirche wurden sie fündig.

Read more »