Arsenal-Trainer Mikel Arteta gesteht Fehler nach dem Elfmeterschießensieg von PSG

Der Nationalspieler Kai Havertz wurde von Trainer Mikel Arteta zuvor ausgewechselt und konnte zum Elfmeterschießen nicht mehr antreten. Der Abwehrchef Gabriel trat zum letzten und entscheidenden Elfmeter an und jagte den Ball über das PSG-Tor.

Arsenal -Trainer Mikel Arteta gesteht nach dem Elfmeterschießen sieg von PSG , dass er seine besten Schützen zuvor ausgewechselt hatte. Der Nationalspieler Kai Havertz war dabei, der bereits beim Champions-League-Triumph mit Chelsea 2021 das Siegtor erzielt hatte.

Havertz nutzte in der 5. Minute die erste Torchance zur 1:0-Führung, blieb vor PSG-Torwart Safonov eiskalt. Bereits nach 90 Minuten wurde er ausgewechselt und konnte zum Elfmeterschießen nicht mehr antreten. Weil er und weitere Topschützen nicht mehr dabei waren, trat zum letzten und entscheidenden Elfmeter Abwehrchef Gabriel an.

Der Arsenal-Trainer Arteta sagte nach der Partie, dass Gabriel in diesem Moment echten Mut bewiesen hatte. Gleichzeitig gestand er aber auch, dass die Situation ganz anders sein würde, wenn die Stamm-Elfmeterschützen wie Bukayo Saka, Martin Ødegaard und Kai Havertz nicht ausgewechselt worden wären. Trotzdem hatte Arteta immer noch Qualität und Vertrauen in die Spieler auf dem Platz.

Der für Havertz eingewechselte Eberechi Eze setzte Arsenals zweiten Elfmeter links neben das Tor, aber es ist ein riesiger Unterschied, ob man einen Elfmeter auf dem Trainingsplatz schießt oder in einem Champions-League-Finale unter all dem Druck, den Emotionen und der Intensität, die damit einhergehen. Die Spieler haben absolut alles gegeben, aber letztendlich kann Fußball manchmal sehr grausam sein





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