Der FC Arsenal verliert in der Premier League bei Newcastle. Eberechi Eze eröffnet, doch Thiaw, Barnes und Madueke sorgen für die Wende.

Der Meister des FC Arsenal erleidet in der englischen Premier League eine unangenehme Pleite gegen Newcastle United. Obwohl Arsenal mit 28 Punkten in der Tabelle klar an der Spitze liegt, scheiterte das Team bei den Magpies an der eigenen Abwehr und der hohen Intensität des Gegners. Der deutsche Nationalspieler Malick Thiaw trug maßgeblich zur Wende des Spiels bei, nachdem Newcastle in der ersten Halbzeit in Führung gegangen war. Das Spiel endete mit einem knappen 3:2-Erfolg für die Heimmannschaft, was den Titelverteidiger in eine defensive Prüfung stellt.

Eze, Barnes und Thiaw entscheiden das Spiel

Newcastle United ging durch Eberechi Eze in der 33. Minute in Führung. Der Angriff startete, nachdem der Gastspieler Havertz den Ball im Angriffsdrittel aggressiv erobert und per Schnittstellenpass auf Eze vorbereitet hatte. Havertz hatte zuvor zwar eine erste Torchance mit einem Linksschuss in der 22. Minute vergeben und stand in dieser Partie sogar das sechzehnte Mal für diese Saison abseits. Dieses war der höchste Wert in dieser Kategorie innerhalb der gesamten Liga. In der zweiten Halbzeit drehte Arsenal das Blatt. Harvey Barnes glich in der 49. Minute aus, ehe Malick Thiaw in der 62. Minute die Führung für die Gunners übernahm. Noni Madueke sicherte das Ergebnis in der 78. Minute mit dem 3:2-Endstand ab.

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Taktische Analyse und taktische Fehler

Trotz des hohen Pressings der Hausherren in der ersten Halbzeit gelang es Newcastle, das Spiel gut zu kontrollieren. Vor der Halbzeitpause, in der 45. Minute, vergab Madueke eine klare Chance zum 2:0-Führung, nachdem Havertz den Angriff über Kapitän Martin Ödegaard eingeleitet hatte. Nach der Pause erhielt Newcastle neuen Schwung und übte stärkeren Druck auf die Arsenal-Abwehr aus. Der Ausgleich zum 1:1 resultierte direkt aus einem misslungenen Arsenal-Einwurf. Beim Stand von 1:2 drückte Malick Thiaw den Ball in der 62. Minute nach einer Ecke aus kürzester Distanz über die Linie. Dieses Tor war entscheidend, um das Blatt zu wenden.

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Verletzungssorgen und torgefährliche Momente

Die Situation für den FC Arsenal verschärfte sich deutlich, als Torwart David Raya in der 69. Minute wegen einer Schulterverletzung das Feld verlassen musste. Die Defensive war in der Folge stark gefordert. In der 74. Minute traf Havertz bei einem Klärungsversuch die eigene Torlatte. Trotz der Niederlage blieb Arsenal mit 28 Punkten in der Tabelle der unangefochtene Tabellenführer. Newcastle befindet sich mit nur einem Sieg aus den jüngsten sechs Spielen auf dem zwölften Tabellenrang. Der Teammanager Matthias Jaissle sieht sich vor der Aufgabe, die Formkurve seines Teams nach dieser Serie von schwachen Leistungen wieder nach oben zu bringen.