Der FC Arsenal muss im wichtigen Champions-League-Duell gegen Borussia Dortmund auf Stammtorhüter David Raya verzichten. Trainer Mikel Arteta nominiert Nachfolger.

Der FC Arsenal bereitet sich derzeit intensiv auf das anstehende Champions-League-Duell gegen Borussia Dortmund vor, wobei die Meldung um den Ausfall von Stammtorhüter David Raya das Training überschattet. Teammanager Mikel Arteta bestätigte am Dienstag, dass der spanische Torwart für das Topspiel am folgenden Tag nicht zur Verfügung stehen wird. Arteta betonte zwar, dass die Verletzung nicht als allzu schwerwiegend eingestuft wird, dennoch sei Raya aktuell nicht fit für die entscheidende Partie.

Verletzungsdetails und medizinische Situation

Der genaue Hergang der Verletzung geht auf das Spiel am vergangenen Samstag zurück, als der FC Arsenal mit zwei zu zwei gegen Newcastle United unentschieden spielte. In der siebzigsten Minute musste David Raya das Feld verlassen, nachdem es bei einem Zusammenprall zu Problemen mit der Schulter gekommen war. Für ihn wurde daraufhin Kepa Arrizabalaga als Ersatz eingewechselt. Raya hatte bereits im Training am Montagmittag gefehlt, was auf eine gezielte Schonung oder Untersuchung hindeutet. Geplante genauere Untersuchungen sind für den Dienstag angesetzt, wobei Arteta klarstellte, dass eine Operation derzeit nicht notwendig erscheint.

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Entscheidungssituation vor dem Tor und taktische Lage

Offen ist noch die Frage, wer das Tor des englischen Meisters hüten wird. Arteta ließ beide Optionen aufrecht und betonte, dass jede Situation sorgfältig geprüft wird, um die richtige Entscheidung zu treffen. Neben Kepa Arrizabalaga wird auch Illan Meslier als potenzieller Kandidat diskutiert. Unabhängig von der Personalie im Tor erwartet Arteta eine extrem schwierige Aufgabe gegen den Tabellenführer der Bundesliga. Der Trainer des FC Arsenal zeigte sich sehr beeindruckt von der aktuellen Form von Borussia Dortmund und verwies auf die bisherigen Ergebnisse der deutschen Mannschaft.

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Tabellensituation und Perspektiven für das Duell

Die sportliche Bedeutung dieses Duells unterstreicht die aktuelle Lage in der Champions-League-Gruppe. Der FC Arsenal steht nach vier Spieltagen auf dem dritten Rang und verfügt nur über einen einzigen Zähler Vorsprung vor dem Tabellenzwölften Borussia Dortmund, das ebenfalls vier Punkte gesammelt hat. Die Partie gewinnt somit an Brisanz, da der direkte Vergleich Auswirkungen auf die weiteren Platzierungen haben könnte. Arteta betonte die Bereitschaft seines Teams, sich dem Top-Gegner zu stellen, und signalisierte Konzentration auf die anstehende Herausforderung gegen die Dortmunder.