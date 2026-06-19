Arsenal will Barcola von PSG: Gunners im duel mit Liverpool um法兰zösischen Flügelspieler

Nach der Champions-League-Finalpleite plant Arsenal einen spektakulären Transfer. Der Londoner Club ist an PSG-Spieler Bradley Barcola interessiert und könnte den Franzosen als Alternative zu Martinelli und Trossard verpflichten. Liverpool ist ebenfalls im Rennen.

Die Londoner Arsenal FC, nach einer bitteren Niederlage im Champions-League-Finale im Elfmeterschießen, plant für die nächste Saison, den Titel in der englischen Hauptstadt zu gewinnen.

Dazu möchte man sich beim Finalgegner Paris Saint-Germain bedienen. Laut einem Bericht der britischen Zeitung The Telegraph prüft der Club letzte Details für ein Angebot an den französischen Flügelspieler Bradley Barcola. Der 23-Jährige könnte als hochkarätige Alternative zu den derzeitigen Linksaußen Gabriel Martinelli und Leandro Trossard dienen. Seine Geschwindigkeit und sein junges Alter machen ihn zu einem idealen Transferziel.

Neben Arsenal wird auch der FC Liverpool als möglicher Interessent gehandelt. Barcola besitzt bei PSG noch einen Vertrag bis 2028 und sein Marktwert wird auf etwa 70 Millionen Euro geschätzt. PSG würde ihn zwar nicht unbedingt abgeben, aber bei einem ausgeprägten Wechselwunsch des Spielers könnte man ihn ziehen lassen. Unzufriedenheit bei Barcola mit seiner Rolle unter Trainer Luis Enrique wird von italienischen Transferexperten wie Gianluca Di Marzio berichtet.

Auch wenn er regelmäßig spielt, muss er sich in entscheidenden Spielen hinter Offensivakteuren wie Doué, Dembélé und Kvaratskhelia einordnen. Seit seinem Wechsel 2023 von Olympique Lyon für rund 45 Millionen Euro nach Paris hat Barcola in 152 Spielen 76 Scorerpunkte erzielt und zahlreiche Titel gewonnen, darunter dreimal die französische Meisterschaft und zweimal die Champions League. Sein möglicher Abgang würde eine Lücke im stark besetzten PSG-Angriff hinterlassen.

Arsenal hingegen hofft, durch solche Verstärkungen den fehlenden Henkelpott nach dem verlorenen Finale endlich zu holen. Der Transfer ist jedoch noch nicht perfekt und beide Clubs müssen noch letzte Details klären





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