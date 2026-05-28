Ein Sieg des FC Arsenal im Champions-League-Finale hätte für Fußball-Europa eine drohende Katastrophe bedeutet. Englische Teams hätten dann alle drei Europapokal-Wettbewerbe der Saison gewonnen. Die Fans des englischen Oberhauses neigen zur chronischen Selbstüberschätzung und loben ihre Liga in den Himmel, trotz der hohen Ticketpreise und dem Fehlen von Stehtribünen und Fan-Kultur. Ein Triumph von Arsenal würde die Lautstärke des Kanons der Premier-League-Lobpreisungen von ohrenbetäubend zu gehörschädigend ansteigen lassen. Paris Saint-Germain, ein Verein aus Katar, der seit 15 Jahren rund zwei Milliarden Euro für Spielerkäufe ausgegeben hat, wäre in diesem Fall eine Brandmauer gegen den Schwall an englischer Selbstbeweihräucherung. Eine Titelverteidigung der Franzosen wäre das kleinere Übel.

Ein Sieg des FC Arsenal im Champions-League -Finale würde für Fußball -Europa eine drohende Katastrophe bedeuten. Englische Teams hätten dann alle drei Europapokal-Wettbewerbe der Saison gewonnen. Die Fans des englischen Oberhauses neigen zur chronischen Selbstüberschätzung und loben ihre Liga in den Himmel, trotz der hohen Ticketpreise und dem Fehlen von Stehtribünen und Fan-Kultur.

Ein Triumph von Arsenal würde die Lautstärke des Kanons der Premier-League-Lobpreisungen von ohrenbetäubend zu gehörschädigend ansteigen lassen. Paris Saint-Germain, ein Verein aus Katar, der seit 15 Jahren rund zwei Milliarden Euro für Spielerkäufe ausgegeben hat, wäre in diesem Fall eine Brandmauer gegen den Schwall an englischer Selbstbeweihräucherung. Eine Titelverteidigung der Franzosen wäre das kleinere Übel





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