Arsenals Meistertrainer Mikel Arteta verpasste das entscheidende Spiel

Mikel Arteta, Trainer von Arsenal, verpasste das entscheidende Spiel, als sein Team zum Meister gekrönt wurde. Im Interview erzählt er, wie er den historischen Abend erlebte und dass er das Spiel nicht verfolgte.

Am vorletzten Spieltag der Premier League hatte Arsenal die Möglichkeit, durch eine Niederlage von Manchester City gegen Bournemouth den Meister titel zu gewinnen. Daher verfolgten nicht nur die Fans, sondern auch die Spieler des Teams das Spiel gespannt.

Einer fehlte jedoch: Mikel Arteta, der Trainer von Arsenal. Im Interview mit der spanischen Sportzeitung 'Marca' erzählte er, wie er den historischen Abend erlebte.

'Ich hatte das Gefühl, dass die Spieler ohne mich besser zurechtkommen würden', sagte Arteta. Daher zog er sich zurück und verfolgte das Spiel nicht. Erst als sein ältester Sohn Gabriel nach dem Ende des Spiels zu ihm kam, erfuhr Arteta, dass City verloren hatte und Arsenal somit Meister geworden war. Der spanische Coach hat damit sein großes Ziel erreicht und hat nun die Chance auf die nächste Trophäe, wenn er am Samstag (30. Juni) mit Arsenal im Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain spielt





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