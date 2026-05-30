Der 16-jährige Fußballer sammelt in dieser Saison reihenweise Rekorde und könnte zum jüngsten Champions-League-Sieger aller Zeiten werden.

Arsenals Supertalent Max Dowman könnte Geschichte schreiben - auf der größten Fußball -Bühne Europas. Der 16-jährige Fußball er sammelt in dieser Saison reihenweise Rekord e. Er ist der jüngste eingesetzte Spieler in der Premier League, der jüngste Spieler in der Geschichte der Champions League und der jüngste Spieler in der K.o.

-Runde der Königsklasse. Dazu zählt er auch der jüngste Torschütze in England, der jüngste Spieler in einer Arsenal-Startelf und der jüngste englische Meister. Zwei Tage nach der feststehenden Meisterschaft fehlte Dowman im Arsenal-Training, weil in der Schule Klausuren anstanden. Im Finale von Budapest stehen heute die nächsten Bestmarken für den Engländer auf dem Spiel.

Sollte Arsenal gegen PSG gewinnen und sich Europas Krone sichern, würde Dowman zum mit Abstand jüngsten Champions-League-Sieger aller Zeiten werden. Kein 17-Jähriger hat bisher eine Siegermedaille in der Königsklasse gewonnen, geschweige denn ein 16-Jähriger. Der bisherige Rekordhalter unter den Champions-League-Siegern ist der Nigerianer Nwakwo Kanu, der 1995 im Alter von 18 Jahren und 296 Tagen mit Ajax Amsterdam triumphierte. Die Holländer stellen bis heute sogar gleich drei der fünf jüngsten Champions-League-Sieger der Geschichte.

Die Oranje-Legenden Patrick Kluivert und Clarence Seedorf zählten mit 18 bzw. 19 Jahren ebenfalls zu den Europapokal-Helden von vor 31 Jahren. Bedeutet aber auch: Dowman hätte sogar noch zwei weitere Jahre Zeit, um den Rekord zu brechen, falls es am Samstag nicht klappen sollte. Auch weitere Einträge in die Geschichtsbücher, als jüngster eingesetzter Spieler in einem Champions-League-Endspiel oder auch als jüngster Torschütze der Königsklasse sind für Arsenals Jungstar gegen PSG zu knacken.

Es könnte das nächste Highlight in der noch jungen Karriere Dowmans werden. Im Kader von Arsenal-Trainer Mikel Arteta steht er, ein Joker-Einsatz von der Bank ist nicht ausgeschlossen. In der laufenden Königsklassen-Saison wurde das Juwel mit dem 20-Millionen-Marktwert bisher dreimal eingewechselt





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