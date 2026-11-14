Arsene Wenger verzichtet auf FIFA-Präsidentschaftswahl

Arsene Wenger zieht sich aus dem Rennen um das FIFA-Präsidentenamt zurück. Gianni Infantino wird ohne Gegenkandidat von diesen französischen Fußballfunktionär wiedergewählt werden.

Arsène Wenger (77) wird nicht als Kandidat bei der kommenden FIFA -Präsidentschaftswahl antreten. Die Entscheidung fiel nach monatelangen internen Abwägungen des französischen Ex-Fußballstars. Damit ist die Wiederwahl des aktuellen FIFA -Präsidenten Gianni Infantino (56) de facto gesichert. Infantino steht der Wahl ohne ernstzunehmenden direkten Herausforderer gegenüber.

Gründe fuer Wengers Rueckzug aus dem Rennen

Der Bericht der französischen Sportzeitung L'Equipe verdeutlicht die komplexe Situation. Wenger rang lange mit sich selbst und der Frage, ob er seine Kandidatur aufrechterhalten sollte. Einige Tage fühlte er sich verpflichtet, die vierte Amtszeit von Infantino zu verhindern. Andere Tage überzeugten ihn davon, dass er der etablierten Struktur nicht gewachsen sei. Die Vetternwirtschaft innerhalb des Weltverbands hielt er für einen zu großen Gegner.

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Ein entscheidender Faktor war die politische Landschaft unter den Mitgliedsverbänden. Gianni Infantino hatte sich bereits das Versprechen von Verbänden aus Südamerika, Afrika und Asien gesichert. Dieses Bündnis gewährleistet ihm die notwendigen Stimmen für seine Wiederwahl. Wenger sah keine realistische Chance, gegen diese scheinbare Übermacht anzukämpfen. Aus diesem strategischen Grund setzte sich die Tendenz zum Rückzug durch.

Reaktionen der FIFA-Gegner und politische Luecke

Für die Kritiker von Infantino ist dieser Rückzug ein schwerer Schlag. Sie hatten in Arsène Wenger den idealen Gegenkandidaten gesehen. Der langjährige Trainer von Arsenal galt als seriöse und glaubwürdige Alternative. Seine Reputation im Sport sollte die Integrität des Amtes wahren. Ohne ihn fehlt eine bekannte Figur mit moralischem Kompass.

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Hans-Joachim Watzke (67), der Chef der Borussia Dortmund, hatte sich stark für eine Kandidatur eingesetzt. Er betonte öffentlich, dass Wenger ein Mann sei, der den Fußball wirklich gelebt habe. Für ihn stehe der Sport an erster Stelle und nicht andere Interessen. Jetzt muss die Suche nach einem neuen Herausforderer für Infantino neu beginnen. Die Zeit für diese Suche ist knapp bemessen.

Termine und moegliche neue Kandidaten

Die Fristen im Auswahlprozess der FIFA drängen die verbleibenden Akteure. Die Bewerbungsfrist für Kandidaten endet am 18. November. Das bedeutet, dass formelle Angebote nur noch bis zum kommenden Mittwoch eingehen können. Die eigentliche Wahl findet dann beim FIFA-Kongress am 18. März 2023 in Rabat statt. Dieser Termin in Marokko ist der finale Meilenstein.

Die UEFA hat bereits angekündigt, einen eigenen Gegenkandidaten aufzustellen. Dieses Signal zeigt, dass das Interesse an einer Veränderung hoch bleibt. Doch ohne eine starke Persönlichkeit kann die Herausforderung scheitern. Der ehemalige FIFA-Präsident Sepp Blatter (90) hatte zuvor Sebastian Coe (70) ins Gespräch gebracht. Coe ist Direktor der Welt-Leichtathletik-Föderation.

Perspektiven und Auswirkungen fuer den Weltfussball

Sepp Blatter bewertete Sebastian Coe in einem Interview mit dem Spiegel als starke Persönlichkeit. Er betonte, dass Coe eine Persönlichkeit sei, die aus dem Mutterland des Fußballs stammt. Solche Äußerungen erhöhen den Druck auf potenzielle Bewerber. Die UEFA muss nun schnell handeln, um noch vor Fristende eine Person zu nominieren. Ein Vakuum wäre politisch schwächend.

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Arsène Wenger bleibt eine wichtige Referenzfigur im globalen Fußball. Sein Entzug aus dem Prozess verändert die Dynamik der Kampagne. Gianni Infantino kann nun mit einem ruhigeren Gewissen in den Wahlkampf starten. Die Unterstützung durch die großen Kontinentalverbände wirkt stabilisierend. Dennoch bleibt die Spannung erhalten, da die UEFA droht. Die Zukunft der FIFA-Führung wird sich in Marokko entscheiden. Alle Blicke bleiben auf den letzten Wochen vor der Frist gerichtet.