Art Garfunkel kündigt 2026 Tournee an

Art Garfunkel, 85, startet 2026 nach langer Pause wieder auf die Bühne. Die "What a Wonderful World"-Tour feiert seine Karriere und seine Stimme nach gesundheitlichen Rückschlägen.

Der Legende der US-amerikanischen Folk-Rock-Musik, Art Garfunkel, gelingt im Jahr 2026 sein Comeback auf der Bühne. Seit 2019 hatte sich der 85-jährige Sänger vor der Öffentlichkeit zurückgehalten, doch nun kündigt er eine neue Welttournee an. Dieses Engagement markiert einen bedeutenden Wendepunkt für den Star, der seinen 85. Geburtstag feiert und seine Liebe zum Gesang nicht aufgeben will. Er wird damit als Hauptstimme von Simon & Garfunkel wieder international wahrgenommen.

Entscheidung für die Bühne 2026

Art Garfunkel gab vor kurzem bekannt, dass er im Frühjahr 2026 eine Tournee für dieses Jahr ankündigte. Diese Initiative entstand aus einer persönlichen Krise heraus, als sich der Künstler fragte, was er mit seinem Leben anfangen sollte. Ein Freund riet ihm dazu, in kleinerem Rahmen wieder aufzutreten, was Garfunkel ermutigte. Bei drei Auftritten, bei denen er sang und Geschichten erzählte, entdeckte er das alte Feuer zurück. Er wusste danach, dass er diese Form der Kunst wieder ausüben wird, da er neben seiner Frau das Singen am meisten liebt.

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Gesundheitliche Hürden und Heilung

Der Rückzug von der Bühne wurde 2019 durch eine Stimmbandlähmung erzwungen. Der Auslöser für dieses schwerwiegende gesundheitliche Problem war ein unerwarteter Vorfall in einem Restaurant. Garfunkel verschluckte sich an einem Stück Hummer, was zu den Beschwerden führte, die seine Stimme nachhaltig beeinträchtigten. Zudem räumte der Künstler ein, dass sein langjähriger Konsum von Zigaretten seiner Stimme geschadet habe. Er musste damals zahlreiche Termine absagen, da er physisch nicht in der Lage war, seine Pflichterfüllung zu gewährleisten.

Erholung und Solo-Neustart

Die gemeinsame Tour mit Paul Simon wurde nach diesem Vorfall nie wieder nachgeholt. Garfunkel berichtete erst im Jahr 2014, dass sich seine Stimme um 96 Prozent erholt habe. Mit dieser Genesung reiste er wieder mit seiner Musik durch die Welt, jedoch zunächst als Solist. In den Jahren 2018 und 2019 war er bereits in Deutschland unterwegs. 2024 machte er für seinen Hit "Father and Son" eine Ausnahme und trat gemeinsam mit seinem Sohn, Art Garfunkel Jr., auf. Der 35-Jährige ist somit Teil der aktuellen musikalischen Entwicklung des Vaters.

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Vergangenheit des Duos Simon & Garfunkel

Als Duo mit Paul Simon stand Art Garfunkel zuletzt im April 2010 beim New Orleans Jazz and Heritage Festival auf der Bühne. Die Trennung der beiden Legenden erfolgte bereits vier Jahrzehnte zuvor, kurz nachdem ihr Erfolgsalbum "Bridge Over Troubled Water" erschien. Als Grund nannte Simon Garfunkels beginnende Schauspielkarriere. Garfunkel feierte 1970 sein Debüt in der Satire "Catch-22 - Der böse Trick" und verfolgte lange Zeit einen anderen beruflichen Weg als seine musikalische Karriere.

Versöhnung und aktuelle Pläne

Über 50 Jahre nach ihrem Zerwürfnis versöhnten sich die Musiker schließlich im Jahr 2024. Paul Simon hatte eine Reunion lange ausgeschlossen und betont, dass sie nicht miteinander reden würden. Im Oktober 2024 erzählte Garfunkel von einem Treffen, bei dem sie sich zum ersten Mal seit Jahren bei einem Lunch wiedersahen. Simon beschrieb das Wiedersehen als sehr herzlich und wunderbar, wobei beide Tränen flossen und sich umarmten. Trotz dieser Versöhnung gehen die Wege musikalisch weiter getrennt.

Abriss der Tournee und Neubeginn

Art Garfunkel startete im Juni 2026 seine "What a Wonderful World - Celebration Concerts"-Tour. Diese Initiative hatte er selbst nicht erwartet, doch er begründet ihr Zustandekommen damit, dass er ein Sänger sei und lieber bekannt als in Vergessenheit geraten wolle. Die Tour musste jedoch vorzeitig abgebrochen werden. Sein Fans wurden gebeten, sich keine Sorgen zu machen, da er Zeit benötige, um wieder das tun zu können, was er am meisten liebt.