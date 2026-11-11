ARTDECO Adventskalender 2026: Gewinnspiel, Preis und Inhalte im Detail

ARTDECO verlost 38 limitierte Adventskalender 2026. Wert über 190 Euro. Teilnahme bis 25. November. So gewinnen Sie Beauty-Produkte.

Die ARTDECO COSMETIC GmbH veranstaltet gemeinsam mit der Plattform BILDplus ein exklusives Gewinnspiel für den limitierten ARTDECO Adventskalender 2026. Insgesamt werden 38 Einheiten dieses begehrten Beauty-Kalenders unter den teilnehmenden Nutzern verlost. Der Kalender bietet insgesamt 24 luxuriöse Überraschungen mit einem Gesamtwert von über 190 Euro.

Interessierte können an der Verlosung teilnehmen, indem sie die gestellte Frage beantworten und das Teilnahmeformular ausfüllen. Der Verlosungsgegenstand enthält hochwertige Pflege- und Make-up-Produkte, die speziell für die Vorweihnachtszeit ausgewählt wurden. Die ARTDECO COSMETIC GmbH, deren Sitz sich in der Gaußstraße 13 in 85757 Karlsfeld befindet, steht als Veranstalter im Zentrum des Angebots.

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Produktliste und Kalender-Inhalte

Hinter jedem der 24 Türchen des ARTDECO Adventskalenders 2026 verbirgt sich ein exklusives Highlight. Die Produkte sind nach Anwendungen sortiert und umfassen unter anderem Eyeshadow Base sowie drei verschiedene Eyeshadows. Für das Augen-Make-Up sind zudem eine Waterproof Volume Mascara, die Pop Art Mascara, der Pop Art Kajal, ein High Performance Eyeshadow Stylo und Lashes enthalten.

Für die Lippenpflege bietet der Kalender die Optionen Protect & Care Lip Balm oder Hydra Care Lipstick an. Zusätzlich gibt es den Color Booster Lip Balm in der Variante Bloom, den Soft Lip Liner Waterproof und ein klassisches Lipstick-Produkt zu entdecken. Die Auswahl deckt sowohl pflegende als auch farbintensive Aspekte ab.

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In der Kategorie für die Nägel finden sich der Art Couture Nail Lacquer, ein Mini Gel Look Top Coat sowie ein Mini Nail Whitener. Auch ein Mini Nagelfeile ist im Sortiment des Kalenders enthalten. Diese Kombination aus Pflege und Make-up macht den Kalender zu einem besonderen Geschenk für Beauty-Lovers.

Teilnahmebedingungen und Voraussetzungen

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist streng reguliert. Der Teilnahmeschluss ist festgelegt auf den 25. November 2026 um 23:59 Uhr. Nur registrierte BILDplus-Kunden mit einem aktiven Abonnement sind teilnahmeberechtigt. Die ARTDECO COSMETIC GmbH schließt die Beteiligung von Mitarbeitern der Axel Springer Deutschland GmbH sowie des Gewinnspielpartners explizit aus.

Mehrfachteilnahme ist ebenfalls nicht erlaubt. Das Mindestalter für die Teilnahme beträgt 18 Jahre. Die Axel Springer Deutschland GmbH behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ohne Angabe von Gründen jederzeit vorzeitig zu beenden. Ein rechtlicher Anspruch auf die Ausrichtung des Gewinnspiels oder auf Ersatzleistungen besteht nicht.

Preise und Datenschutz

Die Gewinner werden am Ende des Gewinnspiels ausgelost und per E-Mail von BILDplus benachrichtigt. Es besteht kein Anspruch auf Barauszahlung oder einen Ersatz in anderer Form. Die vom Teilnehmer übermittelten Daten werden ausschließlich für die Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels erhoben und verarbeitet.

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Zum Zweck der ordnungsgemäßen Gewinnübergabe erfolgt eine Übermittlung der Daten an Dritte wie Post oder Spedition. Teilnehmer erklären durch die Teilnahme ihr Einverständnis zur Veröffentlichung von Foto, Bild, Bewegtbild sowie Stimme unter Angabe des Vornamens und Nachnamens in der BILD und auf BILD.de. Weitere Informationen zur Datenverarbeitung finden sich in der Datenschutzerklärung und den ausführlichen Bedingungen gemäß der DSGVO.